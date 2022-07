Le Discours du Trône, un appel au renforcement des capacités de l’économie nationale (universitaire)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 19:48

Tanger – Le Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation, samedi à l’occasion de la Fête du Trône, est un appel au renforcement des capacités de l’économie nationale, a souligné l’universitaire Jedlane Nabil.

Dans une déclaration à la MAP, M. Jedlane, chef de département Management à l’Ecole nationale de commerce et de gestion de Tanger (ENCGT), a indiqué que le discours royal vise à consolider la stabilité sociale, améliorer la condition de la femme et de la famille et renforcer les capacités de l’économie nationale, en appelant à allier esprit d’initiative et résilience pour relever les défis internes et externes.

L’universitaire a noté que le Souverain a appelé le gouvernement et les institutions concernées à offrir plus de facilités aux investissements étrangers, en éliminant tout obstacle qu’ils peuvent rencontrer, en particulier les entraves dressées à dessein par certains pour préserver leurs propres intérêts et réaliser des profits personnels, relevant que le discours royal a souligné la nécessité de tirer le meilleur parti des opportunités et des perspectives ouvertes par les mutations internationales, pour drainer plus d’investissements, stimuler les exportations, promouvoir le produit national.

Le discours royal a également souligné la place importante qu’occupe la femme dans la société et le choix du Maroc de lui assurer la pleine jouissance de ses droits, a fait savoir M. Jedlane, passant en revue les pas franchis par le Royaume pour consolider ce choix grâce notamment au Code de la famille.

“Le Souverain considère que ce Code n’est spécifique ni aux hommes, ni aux femmes : il est dédié à la famille entière. Fondé sur la notion d’équilibre, il donne aux hommes et aux femmes les droits qui leur échoient respectivement et il tient compte de l’intérêt des enfants”, a insisté l’universitaire, relevant que le discours royal a noté la nécessité que tous s’attachent à l’application pleine et judicieuse des dispositions légales du Code de la famille, dans l’objectif de contribuer à la stabilité sociale et au développement économique du pays.

Le chercheur a, par ailleurs, indiqué que le discours du Trône a salué les efforts déployés pour lutter contre la pandémie de la Covid-19, en accordant des aides matérielles directes aux familles nécessiteuses et en apportant du soutien aux secteurs touchés, ainsi qu’en assurant un approvisionnement régulier et suffisant en denrées de première nécessité.

Il a également rappelé que le Maroc a entrepris la mise en œuvre du grand projet de généralisation de la protection sociale et de mise à niveau du système de santé, soulignant que SM le Roi a souligné la nécessité de l’opérationnalisation diligente du Registre Social Unifié, considéré comme le principal mécanisme pour l’octroi d’un soutien efficace.

Sur un autre registre, M. Jedlane a assuré que le discours royal est un appel à la consécration de la politique de la main tendue à l’égard de l’Algérie, pour établir des relations normales entre les deux pays, unis par l’histoire, les attaches humaines et la communauté de destin, relevant que le Souverain a affirmé que “le respect du bon voisinage constitue un enjeu stratégique qui renforce le respect mutuel entre les deux peuples, marocain et algérien”.