Le discours du Trône, un appel “direct et sincère” pour dépasser le blocage des relations maroco-algériennes (géopolitologue rwandais)

lundi, 2 août, 2021 à 9:25

Kigali – Le discours adressé samedi par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône, est un appel “direct et sincère” pour dépasser le blocage des relations maroco-algériennes, a souligné le géopolitologue et universitaire rwandais, Ismael Buchanan.

“SM le Roi Mohammed VI a exhorté, dans son discours, les dirigeants algériens à tourner la page d’une adversité géopolitique qui a été et reste une entrave majeure à la réalisation de l’intégration du Maghreb, devenue un rêve pour les peuples de la région”, a indiqué M. Buchanan dans une déclaration à la MAP.

L’initiative “concrète” lancée par le Souverain en direction d’Alger reflète la diplomatie ouverte et responsable prônée par le Royaume, a relevé le professeur des sciences politiques à l’Université du Rwanda (UR), ajoutant que le discours du Trône illustre également la foi de SM le Roi Mohammed VI dans la communauté du destin, sous-tendue par une histoire et une culture communes.

“La normalisation des relations entre Rabat et Alger profitera non seulement à la région du Maghreb mais à tous les pays du continent Africain, parce que de traiter avec l’un n’exclurait pas implicitement de le faire avec l’autre”, a fait remarquer M. Buchanan, par ailleurs consultant en relations internationales.

De plus, la normalisation des relations entre les deux pays voisins favorisera indubitablement une concertation et une coordination pour ce qui est des défis régionaux et internationaux qui pèsent de plus en plus sur la région, particulièrement la lutte contre le terroriste et la gestion de la migration, a-t-il enchainé, indiquant que “la main tendue à l’Algérie reflète la conscience du Souverain de cette réalité”.

SM le Roi a encore fait preuve de sagesse et de pragmatisme en insistant sur la réouverture des frontières entre les deux pays, fermées depuis 1994, et le déblocage de cette situation pratiquement sans précédent dans le monde, a-t-il conclu.