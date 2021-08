Discours du Trône : appel à l’Algérie pour faire prévaloir la sagesse et l’avenir collectif (Expert)

dimanche, 1 août, 2021 à 20:06

Rabat- Le Discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 22ème anniversaire de la fête du Trône est un “appel aux dirigeants algériens pour faire prévaloir la voix de la sagesse, la raison et l’avenir collectif”, a indiqué Naoufal Bouamri, avocat et expert en droits de l’Homme.

Les différents défis ne peuvent être relevés qu’en surmontant les considérations qui ont agité les relations entre les deux pays, notamment celles liées à l’existence d’un corps intrus qui n’a aucune place dans la région, a souligné M. Bouamri dans une déclaration à la MAP.

Le Discours Royal est “la voix d’un leader” qui analyse la région à travers une dimension stratégique et “une grande conscience des différents défis auxquels elle est confrontée, notamment ceux liés au développement, à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme et le crime organisé”, a-t-il affirmé, expliquant que ces défis ne peuvent être vaincus qu’en surmontant les complications du passé avec le voisin algérien.

Le Souverain a encore une fois proposé la main tendue et l’ouverture des frontières, notant que le Discours du Trône a été l’occasion pour SM le Roi de déplorer les tensions médiatiques et diplomatiques, “qui ne reflètent aucunement les aspirations des peuples marocain et algérien”, a poursuivi l’expert.

Le Discours Royal présente une vision stratégique sage sur la réalisation d’une renaissance globale en Afrique du Nord et, par conséquent, dans le continent africain, a-t-il enchaîné, soulignant que ce Discours sera marqué dans les annales de l’Histoire parmi d’autres discours royaux qui “prêchent l’avenir collectif”.

Après avoir renouvelé Ses remerciements aux acteurs du secteur sanitaire et sécuritaire, pour leur rôle dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, le Souverain a rappelé la grande bataille que le Maroc a menée pour lancer le programme de fabrication de vaccins et protéger la vie de ses citoyens, a fait savoir M. Bouamri.

SM le Roi a également relevé la capacité de l’économie marocaine à maintenir ses différents indicateurs de croissance, a-t-il indiqué, expliquant que cet exploit est dû aux grands choix opérés par SM le Roi depuis Son accession au Trône, “afin que nous puissions vivre les premiers fruits” de ces orientations économiques stratégiques.