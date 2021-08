Le discours du Trône, un appel à se projeter dans un avenir serein pour les peuples de la région (ONG Suisse)

lundi, 2 août, 2021 à 17:36

Genève- Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 22è anniversaire de la Fête du Trône, est une invitation sincère et renouvelée aux dirigeants de l’Algérie à se projeter dans un avenir serein, outrepassant les obstacles qui entravent l’intégration et la coopération auxquelles aspirent les peuples de la région, a souligné l’Organisation non-gouvernementale suisse « Promotion du Développement Economique et Social » (PDES).

Ce discours historique de SM le Roi appelant le voisin de l’Est à rouvrir les frontières et à tourner la page des différends, « est un nouveau signe de l’engagement clair du Maroc pour créer toutes les conditions nécessaires dans le cadre du dialogue et de la concertation, en vue d’une réconciliation historique permettant de capitaliser sur les atouts des deux pays pour la construction d’un espace commun de sécurité, de complémentarité et de coopération » a souligné l’ONG PDES dans un communiqué.

Tout en se félicitant de la portée de « ce message de paix » qui témoigne de « la hauteur de vue » de SM le Roi et de l’attachement du Souverain au dialogue et à la paix, elle a émis l’espoir de voir les deux pays « saisir cette opportunité pour mettre fin à l’immobilisme que connaissent les relations bilatérales et entamer une nouvelle ère avec de nouvelles perspectives en termes de progrès et de développement au Maghreb ».

Dans un autre volet, l’ONG suisse s’est réjouie des efforts engagés sous le leadership de SM le Roi pour faire avancer le Maroc sur la voie du progrès, de la prospérité, du développement et de la stabilité.

Elle s’est félicitée, en outre, des succès réalisés par le Maroc dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus à la faveur d’une gestion anticipée, sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, pour atténuer les répercussions socio-économiques de la pandémie, et asseoir les bases d’une reprise prometteuse.

Elle a, cité dans ce sens, le projet de fabrication et de mise en seringue du vaccin anti-COVID-19 et d’autres vaccins, un méga-projet visant à assurer l’autosuffisance du Royaume en en faisant une plateforme biotechnologique en Afrique et dans le monde.