Le Discours du Trône apporte des réponses multidimensionnelles aux impératifs de développement (universitaire)

lundi, 1 août, 2022 à 15:59

Casablanca – Le Discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône apporte des réponses multidimensionnelles et concrètes aux impératifs de développement, a estimé le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Ain Chock (Casablanca), Abdellatif Komat.

Dans Son Discours, SM le Roi a soulevé un ensemble de questions de grande actualité relatives, notamment, aux champs socio-économiques nationaux auxquels le Souverain apporte des réponses pragmatiques et réformistes pour relever les défis de développement, conformément à l’agenda 2035 du Royaume, a souligné M. Komat dans une déclaration à la MAP.

A ce titre, l’universitaire a mis l’accent sur la question de la femme à laquelle SM le Roi attache un intérêt particulier, en tant que pilier de la famille marocaine, et sur la nécessité de promouvoir l’égalité de genre au niveau de toutes les composantes sociales, dans l’objectif d’appuyer le développement tous azimuts dans notre pays.

Parallèlement, M. Komat a relevé la clairvoyance de SM le Roi vis-à-vis des différents défis imposés au Maroc par les contextes géopolitique et sanitaire internationaux, notant que ces difficultés ont été marquées par une réponse forte de l’Etat en matière sociale et d’appui au maintien du tissu économique national, et ce grâce à un ensemble d’actions concertées destinées à stimuler la relance.

“Le Discours du Trône témoigne d’une détermination indéfectible d’aller au bout des projets sociaux structurants”, a-t-il dit, citant l’avancement du chantier de généralisation de l’Assurance maladie obligatoire (AMO), dont le nombre de bénéficiaires dépasse aujourd’hui les 6 millions de travailleurs non-salariés, un effectif appelé à s’agrandir avec l’inclusion des RAMEDistes.

L’opérationnalisation du Registre Social Unifié, voulu par SM le Roi comme outil d’accompagnement efficace en faveur du déploiement du chantier de généralisation de l’AMO, traduit également la Volonté du Souverain d’une gestion efficace et rationnelle de l’aide apportée par l’Etat.

En vertu de ces chantiers réformateurs qui forcent l’optimisme, M. Komat a affirmé que l’État joue pleinement son rôle pour atténuer l’impact sur le pouvoir d’achat des citoyens, notamment à travers l’appui de 10 milliards de dirhams (MMDH), accordé au monde rural, et en portant le budget de la Caisse de compensation à 32 MMDH.