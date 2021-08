Le Discours du Trône : une approche intégrée face aux enjeux géopolitiques (universitaire)

dimanche, 1 août, 2021 à 15:18

Rabat – Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône a présenté une approche intégrée qui apportera des réponses aux enjeux géopolitiques, a affirmé l’universitaire et géopolitologue Cherkaoui Roudani.

“Le discours Royal est de nature politique qui présente une approche intégrée et multidimensionnelle afin de relever les défis et apporter des réponses face aux enjeux géopolitiques qui guettent la stabilité et la sécurité du Maroc et de l’Algérie”, a indiqué M. Roudani dans une déclaration à la MAP.

Dans ce discours, Sa Majesté le Roi réitère son souhait de donner un autre élan positif aux relations entre les deux pays pour créer les mécanismes d’une réponse globale sécuritaire, économique et politique face aux grands défis qu’affrontent les pays du Maghreb, de l’Afrique subsaharienne et du Sahel, a-t-il précisé.

Le discours comporte une volonté inébranlable de dépasser les divergences et annihiler de fait ces tensions enkystées entre les deux pays, a-t-il affirmé.

Aussi, il constitue une détermination politique stratégique afin de sceller une fraternité sempiternelle caractérisée par une identité commune et homogène entre deux peuples unis par les déterminants de la géographie, de l’Histoire et de la construction future d’un champ géopolitique vital, a poursuivi l’universitaire.

M. Roudani a qualifié ce discours d’un acte de “haute portée politique” car il exhorte les deux pays à “éliminer les faux procès et de s’atteler à co-construire un espace maghrébin capable d’assumer ses responsabilités géopolitiques”.

Le discours du Souverain appelle à construire un espace maghrébin capable de lutter contre le terrorisme, le trafic de drogue et la criminalité transnationale, a-t-il enchaîné.

La balle est désormais dans le camp de l’État algérien, qui est appelé à contribuer à ouvrir une nouvelle page fondée sur l’esprit de la coopération, la solidarité et l’intégration maghrébine, a conclu l’expert en études géostratégiques.