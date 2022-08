Le Discours du Trône comporte d’importants axes économiques et sociaux (universitaire)

lundi, 1 août, 2022 à 21:24

Errachidia – Le Discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 23-ème anniversaire de la Fête du Trône a abordé d’importants axes économiques et sociaux, a souligné Abdelali Filali, professeur de sciences politiques à la Faculté polydisciplinaire d’Errachidia.

“Le discours du Souverain est en harmonie avec la vision royale relative au parachèvement des projets de développement visant à bâtir le Maroc de demain… Un Maroc des compétences et des politiques de développement”, a indiqué M. Filali dans une déclaration à la MAP.

Le Souverain a mis l’accent dans son discours sur le volet social, à travers le parachèvement de la généralisation du chantier de la protection sociale au profit des catégories cibles, a relevé l’universitaire, notant que SM le Roi a souligné la nécessité de l’opérationnalisation diligente du Registre Social Unifié, considéré comme le principal mécanisme pour l’octroi d’un soutien efficace.

Dans ce sens, M. Filali a insisté qu'”il s’agit d’un projet social par excellence visant à instaurer les socles de la souveraineté sanitaire au profit des citoyens’’.

Il a aussi souligné la nécessité d’une refonte du code de la famille, partant du fait que la mise en œuvre de ce dispositif juridique a engendré des problématiques et des défaillances.

De même, il a relevé que SM le Roi a évoqué la phase post-crise causée par la pandémie de la “Covid-19” et ses effets et a passé en revue les efforts considérables déployés par l’Etat pour faire face aux effets de la pandémie, mettant en avant la vision perspicace du Souverain, visant à soutenir les ménages, en leur accordant des aides matérielles directes.

En outre, il a rappelé que le discours royal a mis l’accent sur les mesures entreprises pour éviter des récessions économiques dues à une concurrence illégale, ajoutant que le Souverain a souligné la nécessité de tirer profit des opportunités et des perspectives pour drainer plus d’investissements, stimuler les exportations et promouvoir les échanges commerciaux.