Le Discours du Trône, un discours intégral qui couvre les préoccupations de toutes les franges de la société marocaine (Ali Lahrichi)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 11:00

Casablanca – Le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône est un discours intégral qui couvre toutes les préoccupations actuelles de toutes les franges de la société marocaine, affirme Ali Lahrichi, doyen de l’institut des Sciences Politiques, Juridiques et Sociales (ISPJS) de l’Université Mundiapolis.

Il s’agit, selon lui, des femmes, hommes et familles comme premiers et principaux noyaux de la société marocaine, du secteur privé, des autorités publiques et des institutions de l’Etat.

Dans une déclaration à la MAP, M. Lahrichi explique que le discours s’est articulé autour de plusieurs axes majeurs, à savoir la place de la femme dans le développement du pays, la conjoncture de la crise mondiale et sa portée sur l’économie nationale et internationale, l’importance de l’accélération du chantier de la protection sociale et de la mise en place du registre social unifié (RSU), le contrôle des prix et la lutte contre la spéculation et l’importance des relations de bon voisinage avec le peuple algérien.

Dans un premier temps, souligne-t-il, SM le Roi Mohammed VI a consacré la primauté de l’accès des femmes à leurs droits, comme levier de développement de la société marocaine.

A ce titre, malgré l’importance des réformes effectuées dans ce domaine, notamment par le Code de la famille et la Constitution de 2011 qui a consacré la parité comme principe constitutionnel, le Souverain a mis l’accent sur les écueils qui freinent l’élan souhaité de ces réformes, indique-t-il.

Par ailleurs, note M. Lahrichi, SM le Roi a appelé explicitement à “l’opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme” et a demandé la mise à jour des dispositifs et des législations nationales dédiés à la promotion de ces droits.

Tout en rappelant les énormes efforts fournis par le Maroc pour faire face aux effets socio-économiques liés à la pandémie du Covid-19 et assurer un accès général des Marocains et des résidants étrangers au vaccin contre le virus, Sa Majesté s’est attardé sur le grand chantier de la protection sociale en appelant à l’opérationnalisation diligente du RSU, relève-t-il.

“Face aux sacrifices conséquents consentis par le Maroc pour atténuer aussi bien les effets d’une conjoncture mondiale des plus difficiles conjuguée à une modeste campagne agricole, le Souverain a alerté quant au grand péril pour le développement du pays et pour la promotion des investissements qui réside dans les agissements de certains pour préserver leurs propres intérêts et réaliser des profits personnels, lesquels agissements doivent être combattus comme l’a souligné Sa Majesté le Roi Mohammed VI”, indique, par ailleurs, le doyen de l’ISPJS.

Et d’ajouter qu’il s’agit d’un message clair du Souverain aux institutions concernées par l’amélioration du climat des affaires, par le respect de la libre concurrence et le contrôle des prix.

Dans Son discours, SM le Roi a également mis sous les feux de la rampe la fraternité entre les peuples marocain et algérien, tout en soulignant que les frontières qui les séparent ne seront jamais des barrières empêchant leur interaction et leur entente, relève M. Lahrichi.

Dans la même optique, ajoute-t-il, le Souverain a invité la présidence algérienne à aller de l’avant ensemble et travailler, “main dans la main, à l’établissement de relations normales entre deux peuples frères, unis par l’Histoire, les attaches humaines et la communauté de destin”.

Dans le discours de Sa Majesté, le constat inébranlable est cet appel de cœur qui réitère la communion entre le Roi et le peuple, la sollicitude dont le souverain entoure tous les Marocain(e)s et la défense de leurs intérêts et de leur dignité, conclut M. Lahrichi.