Le Discours du Trône, un discours de sagesse et de perspicacité (Académicien)

dimanche, 1 août, 2021 à 21:26

Tanger – Le Discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 22ème anniversaire de la fête du Trône est un discours de sagesse et de perspicacité, et une vision stratégique, a affirmé le vice-doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Tanger, Hamid Aboulas.

“Sa Majesté le Roi a souligné dans Son discours que le Maroc a adopté une politique proactive dans sa lutte contre la propagation de la pandémie de la Covid-19, qui a impacté négativement les citoyens et les projets et activités économiques et sociales”, a indiqué l’universitaire, mettant en avant les nombreuses mesures prises pour limiter les effets de cette crise sanitaire mondiale, dans laquelle le Maroc s’est distingué en optant pour la préservation de la santé des citoyens et l’atténuation des effets économiques de la crise.

Dans une déclaration à la MAP, l’académicien a assuré que le discours royal a évoqué les initiatives proactives menées sous les Hautes orientations de SM le Roi, qui ont contribué à atténuer l’impact de la crise sanitaire sur les activités économiques, notant que le Maroc a fait montre, malgré toutes ces difficultés et contraintes, d’une véritable résilience face aux répercussions de la pandémie et réalisé des résultats positifs au niveau des activités économiques.

SM le Roi a livré des solutions réalistes et futuristes globales, avec un haut sens humanitaire, pour consolider la région du Maghreb, qui, dans cette conjoncture difficile, a besoin d’unité, d’harmonie et de solidarité, a-t-il ajouté.

L’universitaire a, à cet égard, noté que le Souverain, qui a toujours agi en leader sage et visionnaire, a tracé les contours d’une feuille de route pour l’établissement de relations bilatérales fondées sur le commun maghrébin et les valeurs de bon voisinage, afin de surmonter les obstacles qui entravent le règlement des différends en suspens et de tourner la page du passé dans les relations entre le Maroc et l’Algérie, de manière à assurer la stabilité, la prospérité et la paix.

Il a relevé que le discours royal reflète l’engagement permanent de SM le Roi en faveur de la consolidation de l’unité africaine sur des bases pragmatiques et claires, dans le respect de l’intégrité territoriale des pays du continent et du principe de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures, relevant que le discours royal a mis l’accent sur les aspirations de tous les Marocains, les Algériens et les autres peuples de la région à un avenir prospère et partagé.