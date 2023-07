Le Discours du Trône exprime « une vision réaliste et pleine d’espoir » (internationaliste argentin)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 15:03

Buenos Aires – Dans le Discours du Trône, SM le Roi Mohammed VI a exprimé « une vision réaliste et pleine d’espoir que seul un homme d’État qui a entièrement confiance dans l’énergie et les valeurs de Son peuple peut avoir », écrit l’expert argentin en relations internationales, Adalberto Carlos Agozino.

Dans un article d’opinion publié par l’agence de presse « Alternative Press Agency », cet ancien professeur au Collège de défense à Buenos Aires a souligné que le Souverain a « exprimé une vision optimiste et confiante que Son peuple, avec le sérieux, la responsabilité et la résilience qui le caractérisent, continuera à consolider son développement économique et à renforcer son intégrité territoriale ».

Revenant sur les principales thématiques évoquées dans le Discours du Trône, l’analyste argentin a relevé que « le Roi Mohammed VI a mis en exergue le sérieux et la responsabilité habituels avec lesquels le peuple marocain affronte toutes les tâches et les défis qu’impose sa marche vers le développement et l’avenir de grandeur qu’il mérite ».

Ainsi, écrit-il, le Souverain a d’abord mis en exergue les exploits sportifs de l’équipe marocaine de football au Mondial, qui ont suscité « une fierté justifiée non seulement chez les Marocains, mais aussi chez tous les peuples africains », réitérant l’objectif d’accueillir, conjointement avec l’Espagne et le Portugal, les phases finales de la Coupe du monde 2030.

Ces exploits sportifs, ajoutés à la production de la première voiture marocaine fabriquée localement et au premier prototype de voiture à hydrogène développé par un jeune marocain, sont « des exemples de ce que les Marocains peuvent réaliser lorsqu’ils s’attellent ensemble et sérieusement à une tâche ».

S’agissant de l’intégrité territoriale du Royaume et la reconnaissance israélienne de la souveraineté sur le Sahara, SM le Roi a souligné que « les progrès réalisés dans l’amélioration des relations avec Israël ne signifient nullement une modification de la position inébranlable du Maroc » à l’égard de la cause palestinienne et des droits légitimes du peuple palestinien à l’établissement de son État indépendant.

« Depuis Son accession au Trône, le Roi Mohammed VI a fait de la protection de l’environnement et de l’engagement en faveur des énergies propres et renouvelables une politique d’État » qui a permis au Royaume de s’ériger en « leader mondial dans la production des énergies solaire et éolienne », a noté l’expert argentin.

« Le Discours de Sa Majesté ne pouvait pas non plus ne pas aborder les problèmes sociaux générés par les années de sécheresse, la guerre en Ukraine et l’impact de la hausse des prix sur les couches les plus défavorisées de la société marocaine ».

A ce sujet, relève Agozino, le Souverain a rappelé avoir « orienté le gouvernement pour qu’il adopte les mesures nécessaires afin d’atténuer leur impact négatif sur les franges de la population et les secteurs les plus touchés, et d’assurer l’approvisionnement des marchés en produits de base ».

Enfin, s’agissant des relations avec l’Algérie, SM le Roi a lancé « un appel à la raison et à la rationalité des gouvernants algériens, engagés ces dernières années dans une confrontation stérile avec le Maroc ».