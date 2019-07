Discours du Trône: le gouvernement appelé à de nouvelles réformes basées sur la responsabilité (expert)

mercredi, 31 juillet, 2019 à 13:27

Casablanca – Le Discours du Trône, adressé lundi soir à la Nation par SM le Roi Mohammed VI, a comporté un appel explicite au gouvernement pour opérer une nouvelle génération de réformes comme prélude à une nouvelle étape fondée sur la responsabilité, a considéré l’expert en études stratégiques Abderrazak Zraidi Ben Belyout.

La prochaine étape aura un horizon stratégique et des objectifs bien déterminés, avec l’exigence de redoubler d’efforts pour mener à bien la réforme, a souligné le président de l’association ROA pour le développement et les compétences.

“Le discours royal est intervenu pour remettre le train du développement économique et social sur de bons rails”, a-t-il dit, notant que l’appel adressé au gouvernement est dicté par le contexte actuel et les défis intérieurs et extérieurs, qui nécessitent d’insuffler du sang neuf au sein des institutions via des compétences et des profils de pointe.

La décision royale de mettre en place une commission spéciale pour concevoir un modèle de développement national conduira inéluctablement à l’élaboration de réformes novatrices plus globales et à la généralisation de ses retombées pour l’ensemble des citoyens, a fait observer le président de la commission des cadres du RNI.

“Le discours royal marquera une rupture politique, économique et sociale avec les pratiques sclérosées et négatives, d’où l’impératif de renouveler les élites et les cadres, de relever le défi de l’accélération économique et de renforcer l’efficience institutionnelle pour construire une économie forte et compétitive”, a-t-il soutenu.

Il incombe, désormais, aux acteurs politiques de transformer les sièges de leurs partis en ateliers de débat intellectuel et de production des idées accompagnant la vision royale éclairée, en toute abnégation et patriotisme, a insisté M. Zraidi.