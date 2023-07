Discours du Trône, une main tendue à l’Algérie pour construire des liens solides (universitaire malgache)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 21:27

Antananarivo – Dans Son Discours prononcé à l’occasion du 24ème anniversaire de Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres, SM le Roi Mohammed VI a, encore une fois, tendu la main à l’Algérie pour construire des liens solides au service des deux peuples frères et de l’intégration régionale, a indiqué dimanche l’universitaire malgache Armand Panja.

«Sa Majesté le Roi tient à fonder des liens solides entre le Maroc et l’Algérie en tant que pays frères et amis», a déclaré à la MAP M. Panja, professeur à l’Université d’Antananarivo et membre de l’Académie malgache.

Il a précisé que dans Son Discours de Trône, le Souverain a fait savoir que les relations entre le Maroc et l’Algérie «sont stables» et peuvent être améliorées, formant le vœu d’un «retour à la normale” et une réouverture des frontières entre les deux pays voisins.

L’universitaire malgache poursuit que le Souverain a également confirmé Son attachement aux liens d’affection et d’amitié, aux échanges et aux interactions entre les deux peuples frères.

“Nous rassurons nos frères en Algérie, leur direction et leur peuple qu’ils n’auront jamais à craindre de la malveillance de la part du Maroc”, a notamment souligné Sa Majesté le Roi.