Discours du Trône : Sa Majesté le Roi s’adresse à son peuple avec “transparence et sincérité” (journaliste koweïtien)

lundi, 1 août, 2022 à 17:30

Koweït – Sa Majesté le Roi Mohammed VI s’est adressé aux marocains, qui célèbrent la Fête du Trône, avec transparence et sincérité, présentant tout ce qui a été réalisé durant l’année écoulée, ainsi que les actions qui seront entreprises durant l’année suivante, a indiqué lundi l’écrivain-journaliste koweïtien Ahmed Aljarallah.

«Dans ce discours annuel, tout le monde ressent la lourdeur du fardeau porté par SM le Roi qui a captivé le cœur de son peuple avec ses position fermes, loin des souhaits qui ne se réalisent pas, car Il est bien conscient que le pouvoir est une grande responsabilité», a souligné M. Aljarallah dans un article publié au journal koweïtien “Al-Seyassah”.

Il a ajouté qu’«en deux décennies, le Royaume a réalisé d’énormes progrès sur la voie du développement», notant que «SM le Roi Mohammed VI a lancé cette année un appel aux Marocains à travailler avec un esprit d’initiative et de résilience pour consolider la stabilité sociale qui a distingué le Royaume durant les dernières années, malgré les grands défis qu’il a traversés à cause de la pandémie de la Covid-19 et des derniers développements internationaux qui ont touché tous les pays».

Sa Majesté le Roi s’adresse en toute franchise à son peuple, que ce soit en cas de difficultés, en pointant du doigt les obstacles qui ont conduit à cette situation et en mettant en œuvre des solutions pour les franchir, ou en cas de réalisations marquantes, où Il définit les démarches à suivre pour continuer le processus d’édification, a-t-il poursuivi.

M. Aljarallah a de même relevé que grâce aux efforts concertés des secteurs public et privé, l’économie marocaine a pu résister aux crises et aux fluctuations, en obtenant des résultats positifs dans divers secteurs de production, «parce qu’il y a un leadership qui travaille avec honnêteté afin d’orienter le pays sur la voie du progrès».

Avec la même transparence, signale le journaliste koweïtien, «le Souverain a exprimé sa volonté d’entretenir les meilleures relations avec les voisins frères en Afrique du Nord, ainsi qu’avec l’ensemble du continent et le monde arabe, conscient que l’intégration constitue la base du progrès, de la force et de la résilience».

Dans cet esprit, SM le Roi a réitéré son appel sincère aux dirigeants algériens pour travailler ensemble afin d’établir des relations normales entre deux peuples frères, unis par des liens historiques et humains, ainsi qu’un destin commun, a-t-il soutenu.

M. Aljarallah a rappelé à cet égard que le retour à la normale dans les relations entre le Maroc et l’Algérie apporterait de grands avantages aux deux pays et peuples et renforcerait leur résilience face aux derniers développements internationaux, ce qui constitue une position constante du Royaume.