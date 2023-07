Discours du Trône: Un message “d’appartenance, de développement et d’unité” (Fondation mexicaine)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 20:04

Mexico – Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 24ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres est “un message d’appartenance, de développement et d’unité”, a souligné la Fondation “Global Africa Latina”, basée au Mexique.

Le discours royal renferme un message d’appartenance, de développement et d’unité qui met l’accent sur la cohésion sociale et l’action nationale pour réaliser un développement inclusif et multidimensionnel, a déclaré à la MAP le président de cette institution internationale, Antonio Yelpi Aguilar.

L’expert international de l’Université des Amériques de Mexico a, en outre, relevé que le discours du Trône a réaffirmé la Haute sollicitude dont Sa Majesté le Roi entoure les jeunes, notant que ces jeunes ne ménagent aucun effort pour contribuer au développement de la Patrie et réaliser la prospérité escomptée.

Évoquant les valeurs du “sérieux” soulignées dans le discours royal, l’expert a indiqué que ce concept, qui constitue la pierre angulaire du processus de développement, revêt également une importance cardinale s’agissant des questions centrales de la politique étrangère du Royaume.

Et de conclure que le discours royal a souligné l’importance que le Souverain accorde aux relations internationales du Maroc, rappelant, à cet égard, la position du Royaume envers les pays voisins fondée sur le respect, l’ouverture et la coopération.