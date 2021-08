Discours du Trône : Un message sage au voisin algérien pour des relations propices aux deux peuples (universitaire)

lundi, 2 août, 2021 à 14:56

Fès – Le discours royal à l’occasion du 22ème anniversaire de la fête du Trône est un message sage au voisin algérien en vue de la construction de relations solides propices aux peuples marocain et algérien, a affirmé l’enseignant-chercheur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Fès, Abderrazak El Hiri.

Les relations maroco-algériennes devraient être fondées sur les intérêts communs des deux pays dans une logique de long terme et dans un contexte nécessitant non seulement une intégration économique régionale, mais aussi et surtout une convergence dans les perspectives d’avenir, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP.

L’universitaire a relevé, d’autre part, que le discours royal est une “vision responsable pour l’instauration d’un pacte pour le développement et la réalisation de la sécurité stratégique du Maroc”, ajoutant que le souverain a rappelé les répercussions économiques et sociales de la crise sanitaire et la solide réaction aussi bien des institutions nationales que celle des citoyens dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus Covid 19.

Dans ce cadre, a-t-il dit, ‘’la création du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie a été non seulement une initiative royale anticipative, en vue d’apaiser les chocs économiques et sociaux induits par la crise, mais a permis également de mettre en exergue la culture de solidarité exprimée par toutes les composantes du peuple marocain et sa capacité à relever les défis et à surmonter les difficultés’’.

Le directeur du laboratoire de coordination des études et des recherches en analyses et prévisions économiques (CERAPE) a souligné que le souverain a mis en valeur les politiques publiques mises en place et les mesures stratégiques dans le cadre d’une vision de long terme, entre autres, la création du Fonds Mohammed VI pour l’investissement, et la mise en place d’un plan ambitieux de relance, en vue d’apporter un appui à l’entreprise, à l’emploi et au pouvoir d’achat des ménages et surtout au lancement de la production de vaccins, de médicaments et du matériel médical.

Le discours royal a aussi mis en avant les performances satisfaisantes enregistrées par l’économie nationale malgré les difficultés liées à la crise sanitaire, la bonne campagne agricole, ainsi que la résilience du tissu productif national, a-t-il poursuivi.

L’universitaire a, de même, relevé que SM le Roi a souligné la nécessité d’une implication responsable de toutes les forces vives de la nation pour la mise en œuvre du nouveau modèle de développement.