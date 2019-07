Discours du Trône: Le modèle de développement économique va “revitaliser” la vie politique du pays

mardi, 30 juillet, 2019 à 17:04

Rabat – Le modèle de développement économique et le débat l’accompagnant sont amplement suffisants pour “revitaliser” la vie politique nationale, a indiqué Abdellah Saaf, professeur des Sciences politiques à l’université Mohammed V à Rabat.

“Depuis l’annonce par SM le Roi Mohammed VI de ce concept, qui a orienté le débat public, nombre de documents ont été produits et plusieurs rencontres ont eu lieu”, a affirmé à la MAP M. Saaf, ajoutant qu’il est temps de tout structurer et de dynamiser et booster la participation, sur la base des compétences.

Il a, dans ce sens, souligné que cette question a largement dominé ces derniers temps la scène nationale et que de nombreux acteurs, notamment partis politiques, syndicats, associations et institutions, se sont penchés sur le sujet et ont soumis leurs propositions en matière d’approches.

Le professeur des Sciences politiques a, en outre, relevé que le Discours du Trône, dans sa globalité, annonce “une phase nouvelle, un souffle nouveau et de nouvelles idées”.

Il s’agit d’un diagnostic réel de l’état des lieux, a encore tenu à ajouter M. Saaf, également directeur du Centre des Études et Recherches en Sciences sociales (CERSS).

C’est là un nouveau départ qui se caractérise par une volonté de renouveler les élites, affirme l’universitaire, soulignant le besoin d’instaurer un nouveau processus pour permettre “l’émergence de ces élites”.