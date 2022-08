Discours du trône: Le Parti de l’Istiqlal salue l’approche royale de promotion des conditions de la famille

lundi, 1 août, 2022 à 12:37

Rabat – Le Comité exécutif du Parti de l’Istiqlal (PI) a salué hautement l’approche holistique et infrangible initiée par SM le Roi Mohammed VI pour promouvoir les conditions de la famille, notamment en termes du respect des droits de la femme, de l’enfant et de l’homme, et ce afin de préserver la cohésion familiale et améliorer le climat de coexistence en son sein, en considérant la famille comme le noyau de base de la société.

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion présidée par le secrétaire général du parti, Nizar Baraka, après le Discours adressé par SM le Roi à la Nation, à l’occasion du 23ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres, le Comité exécutif du Parti a annoncé, en réactivité avec l’Appel Royal de revoir le Code de la Famille, la mise en place d’un comité formé de la direction et des cadres du parti spécialisés dans le domaine, afin d’élaborer une vision relative au Code de la Famille et de promouvoir la participation active des femmes au développement.

De même, le Comité exécutif du PI s’est félicité de “la révolution sociale tranquille” conduite par le Souverain pour la promotion des conditions sociales des citoyens, la généralisation de la protection sociale, notamment la couverture sanitaire et l’élargissement graduelle des allocations familiales, ainsi que le lancement de la réforme structurelle du secteur de la santé pour accompagner ce chantier royal ambitieux.

Il s’agit aussi, selon le PI, de poursuivre la politique de soutien au pouvoir d’achat des citoyens en renforçant la caisse de compensation, en améliorant les revenus, la prise en charge des nécessiteux relevant des différentes catégories sociales vulnérables, et ce en guise d’allégement des effets et répercussions des différentes crises économiques, naturelles et sociales.

Le parti de la Balance a plaidé, dans ce sens, pour la consolidation et le renforcement du patriotisme économique à la lumière des circonstances difficiles planant sur le pays, et le raffermissement des mécanismes de solidarité nationale, notamment pour les secteurs économiques à chiffre d’affaires et bénéfices importants, afin de contribuer à la réussite de cette révolution sociale.

Il a également plaidé pour l’accélération de l’opérationnalisation du registre social unifié afin de cibler davantage les catégories nécessiteuses, et la gestion efficace de l’effort public, ainsi que pour une équité territoriale, saluant, par ailleurs, les Hautes Instructions Royales relatives à la lutte contre la corruption et à mettre fin aux agissements économiques privilégiant les intérêts personnels au détriment des intérêts du pays et du citoyen, ainsi qu’à faire face à la spéculation et les monopoles.

À cet égard, le Comité exécutif a appelé à la mise à niveau et au renforcement du rôle du Conseil de la Concurrence notamment en termes du contrôle des prix, pour lutter contre d’éventuelle connivence et les agissements immoraux et illégaux des sociétés en la matière, ainsi que lutter contre les monopoles et le lancement d’un système intégré de mécanismes juridiques et judiciaires pour surveiller l’approvisionnement des marchés en matières de base.

De même, le PI s’est félicité des Directives Royales visant à “améliorer le climat des affaires, à renforcer l’attractivité de notre pays pour les investissements étrangers et nationaux, à faciliter les démarches administratives, à lever toutes les restrictions et obstacles auxquels sont confrontés les investisseurs, et à transformer la crise actuelle en réelles opportunités”.

Dans la foulée, le Comité exécutif est pour l’activation de la nouvelle charte de l’investissement dans ses dimensions territoriales et régionales, à même de surmonter les obstacles liés à l’investissement et à fournir toutes les incitations et conditions appropriées pour lancer une nouvelle dynamique d’investissement dans le cadre des programmes de développement régional.

Le PI s’est attardé sur le rôle central joué par le Royaume en tant que pôle de paix, de stabilité et d’unité sur le continent africain, saluant la politique de la “main tendue” de Sa Majesté le Roi envers les frères algériens.