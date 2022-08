Le Discours du Trône place la parité comme un préalable à la prospérité (universitaire)

lundi, 1 août, 2022 à 18:14

Casablanca – Le Discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône place l’égalité homme-femme comme une condition préalable à la prospérité, a estimé le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Aïn Sebaa, Driss Abbadi.

De même, le Discours Royal associe l’amélioration de la condition féminine aux objectifs de la prospérité, a indiqué M. Abbadi dans une déclaration à la MAP, notant que l’implication de la femme ne devrait pas non plus se limiter uniquement à des considérations de genre.

L’investissement dans le capital humain doit profiter aux hommes qu’aux femmes et développer leurs compétences de manière concomitante, de sorte à disposer d’un capital humain synergique en matière de genre. “Le Discours Royal véhicule l’idée selon laquelle main dans la main, hommes et femmes pourront mener le Maroc à la prospérité”, a-t-il affirmé.

Parallèlement, M. Abbadi a mis en lumière la résilience de l’économie marocaine soulignée par SM le Roi dans Son Discours, malgré l’impact des contextes pandémique et géopolitique internationaux sur la situation des couches sociales les plus vulnérables, et ce, grâce au soutien apporté par l’Etat, associé à l’adhésion du secteur privé.

Toutefois, l’Etat ne pourra pas continuer de supporter ces fluctuations conjoncturelles, a indiqué M. Abbadi, relevant que le développement économique est aussi tributaire du développement des investissements étrangers, qu’il s’agira d’encourager davantage.