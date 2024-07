Le Discours du Trône est porteur d’une vision pluridimensionnelle de la sécurité hydrique au Maroc (Expert)

mercredi, 31 juillet, 2024 à 22:22

Marrakech – Le Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 25ème anniversaire de la Fête du Trône est porteur d’une vision pluridimensionnelle de la gestion de la problématique de l’eau et pour garantir la sécurité hydrique dans le Royaume, a affirmé le directeur du Musée Mohammed VI pour la Civilisation de l’Eau, Abdennabi El Mandour.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Mandour a expliqué que le Discours Royal a évoqué quatre axes principaux qui constituent la base de la vision nationale intégrée pour l’amélioration de la situation hydrique au Maroc, à savoir les projets de transfert d’eau des bassins hydrauliques, la construction des barrages, le dessalement de l’eau de mer, et la sensibilisation à l’importance d’une gestion rationnelle des ressources en eau.

A cet égard, il a relevé que Sa Majesté le Roi a appelé à l’accélération de la réalisation des grands projets de transfert d’eau des bassins hydrauliques, ce qui permettra de fournir d’importantes quantités d’eau potable et d’irrigation, notamment dans les zones ayant été touchées par la sécheresse au cours des six dernières années.

M. El Mandour a également souligné que la construction des barrages constitue une solution efficace pour alimenter en eau les zones agricoles irriguées, faisant observer que les régions du Rif, du Nord et des Haut et Moyen Atlas disposent d’un emplacement idéal pour la construction de barrages, car elles connaissent des précipitations importantes à certaines périodes de l’année, entraînant un surplus d’eau exploitable.

D’autre part, l’expert a souligné l’importance de la stratégie de dessalement de l’eau de mer adoptée par le Maroc, et que le Souverain a appelé à en accélérer la cadence, mettant en avant l’importance croissante de cette stratégie adoptée par le Maroc il y a une quarantaine d’années, et son rôle dans l’approvisionnement en eaux potable et l’irrigation, particulièrement dans les villes côtières densément peuplées qui connaissent une demande croissante en eau.

Et de noter que Sa Majesté le Roi a accordé, dans le discours du Trône, une grande attention à la rationalisation de l’utilisation de l’eau, une responsabilité nationale qui incombe à toutes les institutions, acteurs et citoyens, soulignant que la lutte contre le gaspillage d’eau est la responsabilité de tous, que ce soit au niveau des ménages, des bains publics, les espaces verts, les exploitations agricoles et autres installations qui consomment de grandes quantités d’eau.

M. El Mandour a conclu que l’adoption d’une approche globale combinant ces éléments contribuera à résoudre la problématique de la pénurie d’eau, et à garantir l’abondance de cette ressource vitale pour les générations futures.