Le Discours du Trône pose les droits des femmes comme condition sine qua non au développement (militante associative)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 19:02

Casablanca – Le Discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône pose les droits des femmes comme condition sine qua non au développement socio-économique national, a estimé la militante associative pour le droit des femmes, Lamia Bazir.

Le discours du Trône rappelle que l’émancipation des femmes est une équation où tous les citoyens gagnent et une condition pour que le Maroc réalise pleinement et dignement ses ambitions dans tous les domaines et toutes les filières de développement, a souligné Mme Bazir dans une déclaration à la MAP.

C’est dans un langage rassurant que SM le Roi a expliqué une vérité fondamentale à Ses citoyens: la capacitation et l’implication de la femme ne doivent être perçues ni telle une menace pour l’identité nationale ni telle une perte ou un préjudice pour l’homme ou la femme, mais plutôt comme un besoin authentique et une condition à plus d’efficience pour tous, a indiqué Mme Bazir.

Et d’ajouter que dans ce discours royal, le Souverain rassure, rassemble et engage Son peuple autour de l’égalité homme-femme, et affirme que la privation de la femme de ses droits et des conditions propices à son développement n’est plus possible dans le Maroc d’aujourd’hui.

Le pays a besoin de toutes ses potentialités humaines – hommes et femmes – pour transcender les défis internes et externes et atteindre ses ambitions, a poursuivi Mme Bazir, faisant observer que SM le Roi appelle à une conception positive de l’égalité homme-femme dans la conscience collective – étatique et sociétale – ainsi qu’à l’opérationnalisation institutionnelle et juridique et à la poursuite de la réforme.

Dans cette nouvelle ère, qui requiert la mobilisation, la résilience et la prise d’initiative, chaque marocain est indispensable et à même d’apporter une valeur ajoutée à la consolidation et à l’avancement de notre pays. C’est dans cette logique unificatrice et de complémentarité que SM le Roi a insisté sur l’importance de la contribution effective de la femme dans la dynamique de développement et ce, dans tous les domaines, a-t-elle relevé.

En effet, le Souverain a rappelé la nécessité de veiller à l’accès des femmes à leurs droits et aux conditions propices à leur épanouissement, à leur capacitation et à leur participation au développement du Royaume, a noté Mme Bazir, affirmant que cela est non seulement un droit légitime, mais un gain rationnel et mutuel aussi bien pour la femme, l’homme et le Maroc entier.

SM le Roi a, depuis son accession au Trône, veillé à l’amélioration de la condition et du statut de la femme au sein du pays. Le souverain en a mis en exergue les jalons majeurs, consacrés par le Code de la famille et la Constitution de 2011, qui avaient pour objectif de fournir les fondements aux droits des femmes et nécessitent d’être davantage appliqués, opérationnalisés et perfectionnés, a-t-elle rappelé.

D’après Mme Bazir, trois éléments sont nécessaires pour améliorer les conditions des femmes dans le texte et sur le terrain, à savoir “une compréhension juste”, “une application juste”, et “une poursuite de la réforme”.