Discours du Trône : le sérieux et le dévouement, crédo royal pour accompagner les changements socioéconomiques (Universitaire)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 0:01

Rabat – Le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 24ème anniversaire de l’Intronisation du Souverain est consacré dans son ensemble à l’affirmation de l’identité stratégique du Maroc qui repose plus spécifiquement sur le sérieux et le sens du dévouement de l’Etat marocain et des Marocains, a indiqué M’hammed Belarbi, enseignant-chercheur à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech.

Constituant la trame du Discours Royal, le sérieux évoqué par SM le Roi est un concept intégré qui recouvre un ensemble d’idéaux et de leviers opératoires pour entériner aussi bien la politique intérieure que les relations internationales du Royaume, a affirmé M. Belarbi dans une déclaration à la MAP.

Grâce à sa stabilité institutionnelle, économique et sécuritaire, le Maroc devient un modèle de développement et un acteur de poids dans sa région, a-t-il ajouté, notant que le Royaume, pays séculaire, est une Nation unie autour de l’institution monarchique, garante de la pérennité et de la continuité de l’État.

M. Belarbi a relevé qu’à un moment où la dynamique nationale de développement a atteint un stade de maturité avancée, le Souverain a appelé les forces vives de la Nation à faire preuve de ce sérieux reconnu pour franchir de nouveaux seuils sur la voie du progrès et pour échafauder des réformes, des projets de plus grande envergure, dignes des Marocains.

En ce sens, le processus d’émergence du Maroc de demain est en marche et tout semble être mis en place pour relever les défis, a-t-il expliqué.

La clé de voûte de cette ascension, a expliqué M. Belarbi, est bien évidemment l’inclusion du sérieux et du sens du dévouement comme une ligne de conduite initiatrice des grandes orientations nationales, poussant les Marocains à rechercher continuellement l’excellence, surtout dans un monde secoué par l’ébranlement des valeurs et des référentiels et confronté à l’imbrication de nombreuses crises.

Et de conclure que le sérieux est la clé de voûte d’une approche intégrée qui subordonne l’exercice de la responsabilité à l’exigence de reddition des comptes et fait prévaloir les règles de bonne gouvernance, la valeur travail, le mérite et l’égalité des chances.