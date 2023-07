Discours du Trône: SM le Roi affirme la centralité de la cause palestinienne pour le Maroc (Mouvement Fatah)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 21:54

Ramallah – Sa Majesté le Roi Mohammed VI a affirmé dans Son discours à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône, que la cause palestinienne occupe une place centrale pour le Maroc et les Marocains, a souligné Munther Al-Hayek, porte-parole du mouvement palestinien “Fatah”.

Le Souverain a exprimé dans ce discours la position ferme du Maroc concernant la justesse de la cause palestinienne, ainsi que Son appui aux droits légitimes du peuple palestinien à la création de son Etat indépendant avec Al-Qods Est comme capitale, a ajouté Munther Al-Hayek dans une déclaration à la MAP.

Le porte-parole du mouvement Fatah a également relevé que SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, n’a eu de cesse de soutenir la cause palestinienne, et ce, à travers les projets et programmes mis en oeuvre par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods.

Il a, à cet effet, exprimé la gratitude du peuple palestinien à l’égard du soutien apporté aux Palestiniens par le Maroc: Roi, gouvernement et peuple, insistant sur la résistance du peuple palestinien dans la défense de ses droits légitimes et de ses lieux sacrés, dont Al-Qods Acharif.