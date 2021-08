Discours du Trône: Une vision tournée vers l’avenir dans les liens avec l’Algérie (expert)

dimanche, 1 août, 2021 à 10:29

Rabat – Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône a développé une vision clairvoyante tournée vers l’avenir dans la gestion des relations avec l’Algérie, sur la base du bon voisinage et de la confiance, a assuré Abdelfattah El Fatihi, directeur du Centre stratégique sur le Sahara et l’Afrique.

“On est devant un discours de la sagesse, de l’avenir et de l’incitation à saisir les opportunités, en appelant avec courage les dirigeants algériens, à œuvrer de concert, sans retard ni conditions afin de construire des relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage”, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP.

Cet appel à la coopération bilatérale pour surmonter les défis communs s’ajoute aux nombreuses initiatives royales lancées précédemment pour résoudre les différends bilatéraux, a-t-il relevé.

M. El Fatihi a affirmé que c’est “un discours réaliste qui n’a pas manqué de rappeler à l’Algérie que le Maroc et les Marocains considèrent sa sécurité, sa stabilité et sa quiétude comme faisant partie des leurs, partant du fait qu’ils sont plus que deux pays voisins, mais ce sont des jumeaux complémentaires”, notant que le Souverain a été d’une grande pertinente en attirant l’attention sur le fait que “ce qui sépare les deux pays est un corps intrus qui doit disparaitre”.

Sur un autre plan, le même expert a expliqué que le Maroc a démontré une résilience dans la gestion de la crise sanitaire de la Covid-19, en s’appuyant sur l’authenticité de sa société, sa cohésion, le consensus de ses composantes, ses institutions et les compétences nationales.

Le discours royal a souligné que les Marocains sont capables de relever les défis quelque soit leur difficulté, grâce à cette structure sociale, politique, historique et économique, qui leur a permis de remporter la bataille de l’accès aux vaccins et redresser rapidement l’économie, malgré la persistance de la pandémie.