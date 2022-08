Le Discours de la Fête du Trône “empreint de modernité et de générosité” (expert sénégalais)

lundi, 1 août, 2022 à 12:39

Dakar – Le discours prononcé samedi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 23-ème anniversaire de Son accession au Trône, est “empreint de modernité et de générosité”, a souligné le directeur du Centre africain d’intelligence stratégique (CISPaix), le professeur Abdoul Latif Aidara.

“Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a dans son discours empreint de modernité et de générosité, soulevé plusieurs questions dont deux retiennent particulièrement notre attention”, a noté l’expert sénégalais dans une déclaration à la MAP.

Le directeur du Cispaix, basé à Dakar, a ajouté que Sa Majesté le Roi a réitéré “Son attachement à combattre les stéréotypes qui minent la stabilité et l’équité sociales, dont une des composantes essentielles est l’amélioration de la condition des femmes dans le cercle familial et dans la société marocaine”.

Le Souverain “a prôné une considération institutionnelle qui accorde aux femmes la place qui leur revient de droit. A cet effet, Il a engagé le gouvernement à œuvrer au renforcement des capacités économiques des femmes par leur autonomisation financière qui permet leur participation active à la dynamique de développement”, précise le politologie sénégalais.

“Pour Sa Majesté, il est temps de passer à la vitesse supérieure car l’égalité homme-femme en droits et devoirs, déjà consacrée par la Constitution, doit aujourd’hui tendre vers la parité, qui est une tendance moderne et internationale”, a-t-il fait remarquer.

Dans le même contexte de réponse à la demande sociale du peuple, Sa Majesté le Roi a “réitéré la poursuite de la généralisation de la protection sociale, des allocations familiales en faveur des couches les plus démunies de la population et de subvention de certains produits de première nécessité”, souligne-t-il.

Par ailleurs, “Sa grandeur d’âme et Son statut de Amir Al-Mouminine L’ont emmené, encore une fois, à lancer un appel au gouvernement et au peuple algériens pour une pacification de l’espace maghrébin”, affirme M. Aidara, relevant qu'”en réalité, le Maroc et l’Algérie, deux pays frères unis par des déterminants historiques, culturels et géographiques, doivent constituer le couple moteur du Grand Maghreb Arabe, par leur entente cordiale et leur solidarité agissante”.

Les frontières entre ces deux pays, comme Sa Majesté l’a si bien dit, “doivent être des passerelles permettant une osmose et un enchevêtrement entre les personnes de ce même peuple divisé par la colonisation”, déclare l’expert sénégalais.

“En affirmant la disponibilité du Maroc, en toute circonstance, pour trouver une issue heureuse à la situation actuelle, Sa Majesté le Roi remet en selle la magnificence de la Royauté et la générosité du peuple marocain”, souligne, à cet égard, le professeur Aidara.

Dans Son discours adressé, samedi soir, à la Nation à l’occasion de la Fête du Trône, Sa Majesté le Roi a plaidé pour un Maroc et une Algérie travaillant, main dans la main, à l’établissement de relations normales.

“Nous aspirons à œuvrer avec la présidence algérienne pour que le Maroc et l’Algérie puissent travailler, main dans la main, à l’établissement de relations normales entre deux peuples frères, unis par l’Histoire, les attaches humaines et la communauté de destin”, a affirmé le Souverain dans ce Discours.

SM le Roi a également assuré le peuple marocain de Sa ferme volonté de trouver une issue à la situation actuelle et de favoriser le rapprochement, la communication et la compréhension entre les deux peuples.

Le Centre africain d’intelligence stratégique est une organisation qui appuie les pouvoirs publics africains dans la recherche, les études et la formation, pour la stabilité, la paix et la sécurité.