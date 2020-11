Le discours de la Marche Verte, une confirmation de l’enracinement africain du Maroc (chercheur rwandais)

dimanche, 8 novembre, 2020 à 13:48

Kigali – Le discours royal prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 45è anniversaire de la glorieuse Marche Verte est une confirmation de l’enracinement africain du Maroc, a affirmé le chercheur et directeur de l’Agence rwandaise d’information (ARI), Andre Gakwaya.

“Dans son discours, le Souverain a rappelé la place de choix qu’occupe l’Afrique pour le Royaume, réaffirmant l’engagement ferme du Maroc de poursuivre l’action afin de faire des provinces du Sud un moteur de développement du continent”, a souligné M. Gakwaya dans une déclaration à la MAP.

Dès Son accession au trône, SM le Roi Mohammed VI s’est démarqué par une politique étrangère active et perspicace qui place les enjeux et défis du continent au centre des préoccupations, a-t-il relevé, ajoutant que “ce choix a été renouvelé à nouveau par le Souverain qui veut consolider davantage la présence du Maroc en Afrique en faisant de la façade atlantique Sud du Royaume une interface maritime d’intégration économique et un foyer de rayonnement continental”.

Le Souverain a également mis l’accent sur l’importance d’investir dans les espaces maritimes pour concrétiser cette tendance, a fait observer le DG de l’ARI, notant dans ce sens que le port Dakhla Atlantique, situé dans le Sahara marocain, consacrera cette dimension panafricaine qui relie l’avenir du Maroc à celui de l’Afrique.

Force est de constater que SM le Roi Mohammed VI a su positionner le Royaume en phase avec les transformations économiques et géopolitiques du continent grâce à des stratégies de développement claires et tournées vers l’avenir, a-t-il enchainé.

“J’ai eu le privilège de me rendre à Dakhla, dans le Sud du Royaume, en 2016 et de constater de près les progrès remarquables accomplis dans les provinces du Sud du Maroc sur les plans économique, social et humain, sous la conduite sage et le leadership de SM le Roi Mohammed VI”, a-t-il déclaré.

D’autre part, le chercheur a souligné que le discours de la Marche Verte réaffirme les constantes du Royaume sur sa première cause ainsi que l’attachement indéfectible des Marocains à leurs provinces du sud.

SM le Roi Mohammed VI a aussi abordé le grand retour du Maroc au sein de l’Union africaine, a-t-il poursuivi, ajoutant que depuis son retour, le Royaume a joué des rôles de premier plan dans le continent à tous les niveaux, notamment sur les plans économique et sécuritaire.