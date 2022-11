Discours de la Marche Verte : une détermination ferme de mener à bien l’ensemble des projets initiés au Sahara (juriste et ex-député chilien)

mardi, 8 novembre, 2022 à 21:09

Santiago – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 47ème anniversaire de la Marche Verte « ratifie » une fois de plus la détermination ferme et la volonté inébranlable de mener à bien l’ensemble des projets initiés dans la région du Sahara, a affirmé le juriste et ex-député chilien, Roberto Leon.

Il s’agit d’un « discours extrêmement intéressant, non seulement en raison de l’engagement en faveur de l’intégrité territoriale, mais surtout parce qu’il ratifie la volonté de Sa Majesté de mener à bien différents projets dans cette zone du sud du Maroc », a insisté Roberto Leon dans une déclaration à la MAP.

« Je crois que quiconque lit attentivement le discours de Sa Majesté se rendra compte de l’engagement ferme » du Souverain à poursuivre l’œuvre de consolidation de la marocanité du Sahara marocain, à travers « des investissements qui génèrent le bien-être pour les habitants de cette région».

Dans le discours de la Marche Verte, le Souverain avait indiqué que l’ambitieux Programme de développement des provinces du Sud a atteint des “résultats positifs”, ajoutant que ce projet s’inscrit dans le cadre de l’approche du Royaume pour la défense de la Marocanité du Sahara, qui procède d’une vision intégrée joignant, à l’action politique et diplomatique, la promotion du développement socio-économique et humain de la région

Doté d’une enveloppe budgétaire de plus de 77 milliards de dirhams, a précisé le SM le Roi, ce Programme de développement intégré a été conçu pour initier une véritable dynamique économique et sociale dans la région et avait pour “vocation de stimuler, dans ces territoires, la création d’emplois, d’y assurer un climat propice à l’investissement, de les pourvoir des infrastructures et des équipements qui leur sont nécessaires”, a indiqué le Souverain.