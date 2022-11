Discours de la Marche Verte : les promesses d’investir plus de 7 milliards de dollars sont devenues réalité (journaliste péruvien)

lundi, 7 novembre, 2022 à 21:43

Lima – Dans le discours de la Marche Verte, SM le Roi Mohammed VI a montré que les promesses d’investissements de plus de 7 milliards de dollars sont devenues une réalité dans ce territoire, a affirmé Ricardo Sanchez Sera, vice-président de la fédération péruvienne des journalistes.

Réagissant à la teneur du discours prononcé par le Souverain en commémoration du 47ème anniversaire de la Marche Verte, le journaliste péruvien s’est félicité que ces investissements inscrits dans le Programme de développement de la région du Sahara, ont donné du travail à des milliers de jeunes dans la région.

Sanchez Serra, qui a visité récemment le Sahara marocain, a également évoqué les projets du port de Dakhla atlantique et des parcs de l’énergie solaire et éolienne développés dans la région.

Sanchez Serra a enfin souligné que le Souverain a insisté sur l’importance transcendantale de la Marche Verte dans l’histoire récente du Maroc, une Marche qui a permis de récupérer un territoire violenté par la colonisation espagnole.

Dans le discours de la Marche Verte, le Souverain avait indiqué que l’ambitieux Programme de développement des provinces du Sud a atteint des “résultats positifs”, ajoutant que ce projet s’inscrit dans le cadre de l’approche du Royaume pour la défense de la Marocanité du Sahara, qui procède d’une vision intégrée joignant, à l’action politique et diplomatique, la promotion du développement socio-économique et humain de la région

Doté d’une enveloppe budgétaire de plus de 77 milliards de dirhams, a précisé le SM le Roi, ce Programme de développement intégré a été conçu pour initier une véritable dynamique économique et sociale dans la région et avait pour “vocation de stimuler, dans ces territoires, la création d’emplois, d’y assurer un climat propice à l’investissement, de les pourvoir des infrastructures et des équipements qui leur sont nécessaires”, a indiqué le Souverain.