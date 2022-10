Le discours royal, un appel à la diligence dans le traitement de l’eau

samedi, 15 octobre, 2022 à 12:21

Béni Mellal – Le Discours adressé, vendredi, par SM le Roi Mohammed VI aux membres du Parlement à l’occasion de l’ouverture de la première session de la 2ème année législative de la 11ème législature appelle à un traitement diligent de la problématique des ressources hydriques et à une mobilisation collective et responsable pour booster le secteur de l’investissement, a indiqué le président de l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS) Nabil Hmina.

Dans une déclaration à la MAP, M. Hmina a relevé que le Souverain a tiré le signal d’alarme sur le caractère structurel du stress hydrique tout en mettant l’accent sur les défis urgents qui se rattachent à la problématique de la gestion de l’eau dans notre pays qui traverse actuellement une période de sécheresse intense.

Le président de l’USMS a souligné aussi que le discours royal a érigé en piédestal une panoplie d’orientations stratégiques à même de concrétiser les objectifs escomptés en termes de gestion responsable et rationnelle des ressources hydriques dans notre pays à savoir la nécessité de lancer des initiatives et des projets ambitieux par le recours aux innovations et technologies nouvelles et l’exploitation rationnelle des eaux souterraines.

Le discours royal comprend un ensemble d’orientations stratégiques frappées du sceau de la responsabilité, de l’efficacité et de la rigueur qui s’assignent pour objectif de relever les défis tout en adoptant une politique volontariste en termes de la gestion rationnelle de l’eau et de rattraper le retard dans ce domaine.

En mettant en exergue la promotion de l’investissement, M. Hmina a noté que le discours du Souverain s’inscrit dans la continuité des stratégies de développement en matière d’investissement.

Et pour atteindre les objectifs souhaités, a-t-il ajouté, le Souverain a exhorté le gouvernement en partenariat avec les secteurs privé et bancaire, à traduire leurs engagements respectifs dans un Pacte National pour l’investissement.