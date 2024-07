Le Discours Royal, un appel explicite à adopter un comportement citoyen pour permettre au Royaume de relever le défi de sa sécurité hydrique (universitaire)

mercredi, 31 juillet, 2024 à 20:20

Marrakech – Le Discours prononcé lundi par SM le Roi Mohammed VI, à l’occasion de la Fête du Trône, constitue un appel explicite aux citoyens à adopter un comportement qui permettra au Royaume de relever le défi lié à sa sécurité hydrique, a affirmé le chercheur et académicien, Driss Lagrini.

Dans une déclaration à la MAP, M. Lagrini a expliqué que les messages contenus dans le Discours Royal ne s’adressent pas uniquement aux acteurs, aux institutions et aux différents intervenants dans le domaine de l’eau, mais renferment aussi un appel explicite au citoyen appelé à adopter des comportements responsables en faveur de la rationalisation de l’utilisation de cette matière vitale.

Le professeur à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech a également souligné l’appel de SM le Roi à prendre toutes les mesures urgentes nécessaires dans le cadre de la mise en œuvre des composantes du Programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation.

Lagrini a, dans ce sens, indiqué que le Discours Royal appelle aussi à la modernisation continue des mécanismes de la politique nationale dans ce domaine et ce, à travers la poursuite de la construction des barrages, l’accélération de la cadence de réalisation des grands projets, notamment dans le cadre de la stratégie de transfert d’eau entre les bassins hydrauliques pour l’instauration d’une justice régionale en la matière, tout en veillant à accélérer la réalisation des stations de dessalement de l’eau de mer.

Le Discours de SM le Roi a, en outre, évoqué l’importance de tenir compte de la dimension scientifique dans le traitement de cette question stratégique, à travers la formation d’ingénieurs et de techniciens, et la création d’entreprises spécialisées en la matière, afin de conforter davantage les efforts déployés et, partant, relever ce défi de la sécurité hydrique, a-t-il conclu.