Le Discours Royal, un appel à miser sur l’investissement productif en tant que levier de relance (économiste)

mardi, 18 octobre, 2022 à 15:13

Casablanca – Le discours de SM le Roi Mohammed VI, prononcé au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 2ème année législative de la 11ème législature, est un appel à miser sur l’investissement productif en tant que levier essentiel pour la relance de l’économie nationale, a indiqué l’économiste et spécialiste des politiques publiques, Abdelghani Youmni.

“Sa Majesté le Roi revient sur un sujet au cœur du Nouveau Modèle de Développement et de l’urgence d’inverser les ratios déséquilibrés entre investissement public et investissement privé. Dans son discours, le Souverain précise qu’il faut aujourd’hui miser sur l’investissement productif en tant que levier essentiel pour la relance de l’économie nationale et l’ancrage du Maroc dans les secteurs prometteurs”, a dit M. Youmni dans une déclaration à la MAP.

Le dispositif vise à mobiliser 550 milliards de dirhams (MMDH) d’investissements et à créer 500.0000 emplois au cours de la période 2022-2026, a-t-il ajouté, relevant que le Maroc est l’un des pays où l’efficience de l’investissement est la plus faible en gain de croissance, avec un taux d’investissement de plus de 30% du PIB.

Dans l’objectif de faire de l’investissement privé la locomotive de la croissance et son propulseur en création d’emplois, SM le Roi a avancé deux chiffres qui, ramenés à la quotité annuelle, montrent bien qu’il s’agit de devoir investir annuellement en moyenne 150 MMDH dans le secteur de l’entreprenariat privé et productif contre 100 MMDH dans le secteur public.

Et de poursuivre que c’est ainsi que les ratio de 2/3 pour le privé et 1/3 pour le public pourront être atteints, ajoutant que c’est la seule voie pour transformer le modèle de croissance d’ancrage à la consommation intérieure en modèle de croissance hybride tiré par la demande extérieure, les exportations et la substitution aux importations.

Les 500.000 emplois ne doivent pas être confondus avec ceux ciblés par les dispositifs “Awrach” et “Forsa”. Il s’agit de nouvelles créations dans les industries stratégiques dans les secteurs prometteurs et des métiers d’excellence du Maroc (industrie, agroalimentaire et production manufacturée), a fait remarquer le spécialiste.

Si le changement de culture d’entreprise est une priorité, Sa Majesté le Roi a évoqué le secteur bancaire et financier national qui se doit de soutenir et financer la nouvelle génération d’entrepreneurs et d’investisseurs, notamment les jeunes ainsi que les petites et moyennes entreprises, a-t-il indiqué.

“Sa Majesté a suffisamment analysé les métamorphoses en cours, Son discours est tourné vers l’avenir. L’emploi des jeunes et la formation des compétences sont au cœur de cette volonté de transformation radicale de l’économie marocaine”, a-t-il avancé.

L’enjeu est d’inventer une économie d’avenir qui intègre l’ardente obligation écologique, la révolution numérique et assure une conquête des chaînes de valeurs et des marchés en adéquation avec le trilemme emploi, investissement privé et productif, création de la valeur, a conclu M. Youmni.