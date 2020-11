Le discours Royal, un appel à la poursuite de la mobilisation nationale (universitaire)

samedi, 7 novembre, 2020 à 23:24

Rabat – Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 45-ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte va dans le sens d’une motivation et d’un consensus national et appelle à poursuivre la mobilisation nationale, a indiqué le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales (FSJES) de Salé, Khalid Hammes.

Dans une déclaration à la MAP, M. Hammes a relevé que le discours de SM le Roi qui rappelle les réalisations de feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme, comprend deux messages politique et économique réconfortant et donnant de l’espoir.

Selon M. Hammes, le premier message concerne la réussite des initiatives Royales au niveau des provinces du Sud, tandis que le deuxième porte sur la dynamique économique que va offrir le port Dakhla Atlantique à la région.

Le port Dakhla Atlantique permettra de créer une dynamique régionale et nationale pour le Royaume du Maroc, a-t-il fait observer, ajoutant que ce port sera aussi en mesure de renforcer l’africanité du Maroc tout en étant un hub vers l’Europe.

Il permettra en outre aux habitants de la région de s’intégrer, de désenclaver la région ainsi que de donner une ouverture plus avantageuse vers l’Afrique, a-t-il ajouté.

Dans un discours à l’occasion du 45è anniversaire de la Marche Verte, SM le Roi Mohammed VI a réitéré le ferme engagement de poursuivre l’action afin de faire des provinces du Sud un moteur de développement régional et continental.

Le Souverain a relevé, dans ce contexte, que le moment est venu de mettre en valeur les nombreuses potentialités que recèle le domaine maritime des provinces du sud du Royaume, et ce afin de parachever les grands projets en cours de réalisation dans ces provinces.