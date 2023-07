Le Discours Royal, un appel à la rigueur et à la créativité (universitaire)

lundi, 31 juillet, 2023 à 9:28

Rabat – Le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de la Glorieuse Fête du Trône est un appel à la rigueur, à la créativité et à l’innovation, notamment dans tous les domaines impliquant la jeunesse, a souligné, samedi, Mohamed Yahya, professeur de droit administratif et de droit constitutionnel à la Faculté de droit de Tanger.

Le Discours Royal met l’accent sur la capacité de la jeunesse à contribuer à un avenir meilleur et à fasciner le monde par des performances inédites, a-t-il relevé, citant l’exploit historique accompli par la sélection marocaine de football au Mondial de Qatar, qui a conduit le Royaume, avec le Portugal et l’Espagne, à présenter leur candidature pour l’organisation de la Coupe du monde de 2030.

Il met également en exergue le génie marocain dans plusieurs domaines et conforte le positionnement du Royaume en tant que destination majeure des investissements productifs, a ajouté M. Yahya, évoquant le “sérieux” de la jeunesse marocaine exalté par le Souverain et qui renvoie selon l’universitaire au patriotisme et à la persévérance.

Ce sérieux se manifeste également dans la position du Royaume vis-à-vis de la cause palestinienne, a-t-il dit, affirmant que l’engagement marocain à l’égard de la Palestine est “inébranlable” et “infaillible”, le Maroc ayant toujours agi en faveur du peuple palestinien.

Le Discours du Trône souligne, dans ce sens, “la responsabilité historique” du Royaume envers la Palestine, a soutenu M. Yahya, rappelant que les initiatives marocaines ont toujours eu pour objectif de parvenir à un apaisement et à des solutions justes et acceptables, ainsi qu’à la sauvegarde de l’identité palestinienne.