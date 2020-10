Le Discours Royal, un appel à transformer la crise sanitaire de la Covid-19 en une opportunité pour relever les enjeux socio-économiques (expert)

samedi, 10 octobre, 2020 à 21:51

Marrakech- Le Discours Royal prononcé, vendredi, par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de la session d’automne du Parlement traduit une ferme volonté de surmonter, selon une vision stratégique, la crise sanitaire induite par la Covid-19, à même de la transformer en une opportunité pour relever plusieurs enjeux économiques et sociaux, a affirmé le directeur du Laboratoire des études constitutionnelles et d’analyse des crises et des politiques à la faculté de droit de Marrakech, Driss Lagrini.

Dans une déclaration à la MAP, M. Lagrini a indiqué que la teneur du Discours Royal adressé aux parlementaires démontre une grande et une sérieuse prise de conscience des répercussions difficiles engendrées par la pandémie du nouveau coronavirus sur les plans économique, social et psychologique.

Et de relever que le langage du Discours de SM le Roi a été “clair et direct”, en soulignant la situation délicate liée à la pandémie et en mettant en garde contre la persistance de la crise, d’où l’impératif de faire preuve d’une vigilance opiniâtre et d’un engagement résolu, et de redoubler d’efforts pour faire face aux dysfonctionnements révélés par cette pandémie à différentes niveaux.

M. Lagrini a noté que la dimension sociale a été fortement présente dans le Discours prononcé par le Souverain, à travers l’appel à la généralisation de la couverture médicale, la création d’opportunités d’emplois, la garantie de sources de revenu aux citoyens, le développement rural et la mise en place d’un environnement incitatif à destination des jeunes du monde rural.

Une grande importance a été également accordée au secteur économique, à travers la mise en place d’un plan de relance, le soutien du tissu des petites et moyennes entreprises et la promotion de l’investissement, a ajouté l’universitaire, estimant que ces efforts sont de nature, comme l’a souligné le Discours Royal, à favoriser la mise en œuvre optimale du modèle de développement sur des bases solides.

Et M. Lagrini de conclure que la réussite de ces enjeux exige la mutualisation des efforts, la mise en place d’un nouveau cadre contractuel national impliquant les partenaires économiques et sociaux, une évolution réelle des mentalités et un véritable changement dans le niveau de performance des établissements publics, ainsi que l’adoption des principes de bonne gouvernance et de reddition des comptes.