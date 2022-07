Le discours royal appelle à tirer profit des perspectives offertes par la conjoncture internationale pour drainer les investissements et booster les exportations (universitaire)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 18:37

Meknès – Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône, a appelé à tirer profit des opportunités et des perspectives offertes par la conjoncture internationale actuelle afin de drainer plus d’investissements et de booster les exportations, a indiqué le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Meknès (FSJES), Abdelghani Bouayad.

“Ceci ne peut se réaliser sans offrir les facilités nécessaires aux investisseurs étrangers optant pour le Maroc et lever tout obstacle entravant leurs investissements”, a souligné M. Bouayad dans une déclaration à la MAP.

Dans sa lecture de la teneur du discours royal, le doyen la FSJES de Meknès a, en outre, fait savoir que le Souverain a tendu encore la main aux responsables algériens pour dépasser les mésententes et mettre fin aux multiples tensions entre les deux pays frères, relevant que le discours royal, appelle également à œuvrer avec les dirigeants algériens pour que le Maroc et l’Algérie puissent travailler ensemble afin de favoriser le rapprochement, la communication et la compréhension entre les deux peuples frères, unis par l’Histoire et les attaches humaines.

Et l’universitaire d’ajouter que le Discours du Trône a mis en valeur les grandes réformes engagées par le Royaume pour promouvoir la condition de la femme marocaine, particulièrement la révision du Code de la famille et l’adoption de la Constitution de 2011.

Le Souverain a aussi fait part des effets néfastes de la Covid-19 relatifs sur tous les secteurs économiques et sociaux et de la mobilisation de grands moyens pour en atténuer l’impact, a-t-il souligné, notant que le discours royal a annoncé que d’ici la fin de l’année en cours, le chantier de la couverture sanitaire obligatoire (AMO) sera parachevé et élargi aux bénéficiaires du RAMED.