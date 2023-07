Le discours royal, une “boussole” pour guider l’action du gouvernement et les réformes menées (majorité gouvernementale)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 22:02

Rabat – Le discours adressé samedi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 24è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres constitue “une boussole” pour guider l’action du gouvernement ainsi que les réformes qu’il mène, a affirmé la majorité gouvernementale dans un communiqué.

“Le discours du Trône constitue une boussole pour l’action du gouvernement et les réformes qu’il mène, car il renferme des directives stratégiques précises qui nous aident à valoriser les acquis et nous préviennent des contraintes”, a souligné la majorité gouvernementale dans ce communiqué publié dimanche.

La majorité gouvernementale a indiqué qu’elle demeure attachée au système des valeurs marocaines authentiques tel que recommandé par Sa Majesté le Roi, à leur tête les valeurs religieuses et les constances nationales dans les différents chantiers de réformes, ainsi que le renforcement des liens de cohésion familiale et sociale pour continuer à édifier une société marocaine avancée et plus solidaire.

Elle a également salué hautement la sagesse et la clairvoyance avec lesquelles le Souverain mène la diplomatie nationale, et la défense implacable et sereine de l’intégrité territoriale du Royaume, relevant qu’à la faveur de cette approche proactive, la première cause nationale jouit d’un soutien international grandissant reflété dans les reconnaissances en cascade de la marocanité du Sahara et l’appui au plan d’autonomie pour les provinces du sud sous souveraineté marocaine.

La majorité a, en outre, exprimé sa fierté de la vision morale profonde du Souverain à l’égard des relations de bon voisinage.

Dans le communiqué, la majorité gouvernementale a fait part de sa grande appréciation de l’attention particulière que Sa Majesté le Roi accorde, dans Ses discours et orientations éclairées, aux questions qui concernent les citoyennes et citoyens, notant que ces questions pointent au cœur du modèle de développement. A ce propos, la majorité a réitéré la disposition du gouvernement à mettre en œuvre les orientations de Sa Majesté le Roi pour franchir, dans le cadre du modèle de développement, de nouveaux seuils sur la voie du progrès et pour échafauder des réformes, des projets de plus grande envergure.

Le communiqué a, de même, réaffirmé la mobilisation de la majorité gouvernementale à réaliser les aspirations du Souverain dans le domaine de la protection sociale, œuvrer à l’application des sages orientations royales à cet égard et accorder plus d’attention aux secteurs du logement, de l’éducation, de la santé et de l’emploi. Il s’agit aussi de poursuivre la mise en œuvre du chantier visant à garantir la dignité des citoyens, en droite ligne des Hautes orientations royales, indique la même source.

Par ailleurs, la majorité gouvernementale a hautement salué la vision de Sa Majesté le Roi ayant présidé à la décision de présenter, avec l’Espagne et le Portugal, une candidature commune pour l’organisation des phases finales de la Coupe du monde de football 2030. Il s’agit d’un prolongement de la ferveur patriotique, de l’unité et de la cohésion familiale et populaire que “nos enfants dans la sélection nationale de football ont incarnées, lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, par des résultats qui ont rendu heureuse la Nation marocaine sous le leadership de Sa Majesté le Roi et qui ont aussi fasciné le monde”.

La majorité gouvernementale s’est dite aussi fière de l’importance que Sa Majesté le Roi accorde aux jeunes marocains et l’attention qu’Il porte à leurs projets, tout en les encourageant à mettre en avant leurs compétences dans les différents domaines, relevant que le gouvernement s’inspire de cette Haute sollicitude royale dans l’ensemble des projets visant à renforcer la confiance des jeunes et à les doter des moyens susceptibles de leur permettre de donner la pleine mesure de leurs compétences notamment en matière d’innovation et de création.

La majorité a également exprimé sa haute appréciation pour la vision éclairée du Souverain en matière d’investissements stratégiques sur les plans interne et externe et dans divers domaines, y compris les énergies renouvelables et l’hydrogène vert, ainsi que pour l’attention que le Souverain porte à la problématique de l’eau. Elle a souligné, dans ce sens, que le gouvernement oeuvrera, sur la base des principes du sérieux et et de contrôle strict recommandés par Sa Majesté le Roi, lors de la mise en œuvre du Programme national de l’Eau en tant que secteur stratégique hautement prioritaire pour le Souverain afin d’alléger les souffrances de Son peuple fidèle.