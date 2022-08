Le discours royal, un cadre stratégique clair pour relever les défis et poursuivre la marche du progrès du Royaume (économiste)

lundi, 1 août, 2022 à 14:28

Fès – Le discours, prononcé samedi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 23ème anniversaire de Son accession au Trône, est un cadre stratégique clair pour relever les défis et poursuivre la marche du progrès socio-économique du Royaume dans une conjoncture internationale fluctuante, a affirmé l’enseignant-chercheur à la faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales-Université Sidi Mohammed Ben Abdellah de Fès, Abderrazak El hiri.

“Le souverain a souligné la nécessité de combiner la résilience et les politiques anticipatives en vue de relever les divers défis liés à une conjoncture internationale fluctuante et par conséquent renforcer les capacités de l’économie nationale, promouvoir les conditions de la femme et de la famille et asseoir la stabilité sociale”, a-t-il précisé dans une déclaration à la MAP.

Le discours royal a rappelé que, “dans un contexte international marqué par une crise sanitaire sans précédent avec des répercussions socio-économiques profondes, les autorités publiques marocaines ont consenti des efforts multiples et considérables et mis en oeuvre diverses politiques sociales et économiques anticipatives et adéquates”, a fait savoir M. El hiri, également directeur du Laboratoire de Coordination des Études et des Recherches en Analyses et Prévisions Économiques (CERAPE).

De telles politiques, a précisé l’universitaire, ont été déployées non seulement pour lutter contre la pandémie en assurant une vaccination gratuite aux citoyens mais également pour préserver une vie décente à la population particulièrement aux couches nécessiteuses et soutenir les secteurs économiques affectés par la crise, ajoutant que “c’est dans cette logique, et en dépit d’une conjoncture difficile, qu’un chantier ambitieux de généralisation de la protection sociale a été lancé ayant pour objectifs la généralisation de la couverture sanitaire, des allocations familiales et de la retraite”.

Le discours royal a aussi mis l’accent sur les facteurs endogènes et exogènes qui ont débouché sur une flambée mondiale des prix des produits de première nécessité, flambée requérant un effort financier public supplémentaire en matière de budget de compensation pour préserver le pouvoir d’achat des citoyens ainsi qu’une lutte efficace contre les pratiques spéculatives, a relevé M. El Hiri.

Et d’ajouter que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a insisté aussi sur la nécessité de mettre à profit les potentialités dont dispose le Maroc et de s’armer d’optimisme pour faire face à une conjoncture internationale extrêmement fluctuante, ajoutant que le Souverain a appelé, dans ce cadre, le gouvernement ainsi que tous les acteurs politiques et économiques du Maroc à saisir les opportunités offertes pour promouvoir les investissements surtout étrangers, en facilitant leur implantation sur le territoire national tout en luttant contre les contraintes qui leur sont dressées.

Dans une logique de bon voisinage et de préservation d’esprit de fraternité, le discours royal a lancé un appel sage et sincère aux responsables algériens pour l’établissement de relations normales entre les deux pays frères, a fait observer l’universitaire, notant que la normalisation des relations entre le Maroc et l’Algérie est la voie la plus sûre pour garantir un avenir meilleur et réaliser une prospérité durable aussi bien aux peuples des deux pays qu’aux peuples de la région.