Le discours Royal, une capitalisation des acquis et une prospection d’un avenir prometteur (expert)

dimanche, 8 novembre, 2020 à 20:43

Marrakech- Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 45ème anniversaire de la Marche Verte constitue une capitalisation des acquis réalisés au sujet du dossier du Sahara marocain et une prospection d’un avenir prometteur pour cette région, a affirmé le directeur du laboratoire des études constitutionnelles et d’analyse des crises et des politiques à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech, Driss Lagrini.

Dans une déclaration à la MAP, M. Lagrini a indiqué que SM le Roi a rappelé les acquis cumulés par la première cause nationale, avec la conviction croissante de la communauté internationale du déclin consommé des approches surannées des ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume, et la nécessité de s’imprégner de réalisme et d’un esprit de consensus dans l’interaction avec ce dossier en tant que moyen pour parvenir à une solution politique, tout en affirmant la prééminence de l’initiative d’autonomie en tant que cadre appuyant l’élaboration d’une solution réaliste et durable.

Il a relevé que le retour du Maroc au sein de l’Union Africaine a commencé à donner ses fruits, ajoutant que grâce à ce retour, l’organisation panafricaine a clos le chapitre des manœuvres des adversaires et adopté une approche s’articulant autour du soutien des efforts déployés par l’ONU en tant que principale partie concernée par la gestion de ce dossier, outre le fait que nombre de pays du monde ont ouvert des Consulats généraux dans les villes de Laâyoune et de Dakhla.

Cette évolution reflète la pleine confiance dans l’approche marocaine et dans le climat de sécurité et de stabilité qui règne dans ces provinces, a-t-il poursuivi, notant que 163 Etats membres des Nations Unies ne reconnaissent pas l’entité factice, dont plusieurs ont conclu des partenariats avec le Maroc, incluant sans exception ses provinces du sud.

Pour exprimer la bonne foi dans l’interaction avec ce dossier, le discours Royal a mis en avant l’engagement du Royaume à renforcer la coopération avec les Nations Unies dans le sillage du respect des résolutions du conseil de sécurité y afférentes, en tant que moyen pour aboutir à une solution durable dans le cadre du plan marocain d’autonomie, a expliqué M. Lagrini.

Il a souligné que cette démarche confortera le Royaume dans ses positions en dépit des provocations des ennemis de son intégrité territoriale qui les ont précipitées dans le scénario d’une fuite en avant, précisant que le Maroc, persuadé que les Nations Unies et la Minurso continueront à remplir leur devoir en veillant à préserver le cessez-le feu dans la zone, s’opposera avec la dernière vigueur et la plus grande fermeté à tous les abus dans ce sens.

M. Lagrini a, en outre, estimé que l’anniversaire de la Marche Verte est une occasion pour se projeter dans l’avenir, ajoutant que SM le Roi a, à ce propos, appelé à la mobilisation des efforts pour faire des provinces du sud une locomotive du développement sur les plans régional et continental, faisant remarquer que cette option va appuyer la dynamique de développement dans la région, à même d’ériger ces provinces en porte d’accès pour renforcer l’ouverture du Royaume sur sa profondeur africaine.

Il a, d’autre part, indiqué que le discours Royal s’est arrêté sur les enseignements de la Marche Verte, qui a été un modèle unique de mobilisation, d’engagement, de discipline, d’attachement au bon droit et de patriotisme sincère traduit par l’interaction populaire pour la récupération, de manière pacifique et civilisationnelle, des provinces du Sud.

Il s’agit, a conclu M. Lagrini, d’une Marche dont l’esprit se perpétue et se renouvelle à travers l’action menée pour consolider la marocanité du Sahara sur la scène internationale, notant que SM le Roi Mohammed VI a appelé à ériger le Sahara marocain en force motrice du développement national et continental et à se remémorer les valeurs de cette épopée pour la poursuite de l’action responsable visant la réalisation de davantage d’acquis et la consolidation de la place du Royaume sur les scènes régionale et internationale.