Le discours royal, clair, perspicace et porteur de réponses à plusieurs questions (Experte)

dimanche, 22 août, 2021 à 0:00

Rabat- Le discours prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 68è anniversaire de la Révolution du Roi et du peuple est porteur de messages clairs et de réponses pertinentes à plusieurs questions et problèmes déclenchés récemment et qui visaient à saper et porter atteinte à l’image du Maroc à l’étranger, a affirmé Yasmine Hasnaoui, Professeur Universitaire des Sciences Humaines et Experte des Affaires Maghrébines.

Le discours royal consacré en grande partie à la place du Maroc au sein de la communauté internationale et ses relations avec d’autres pays, a été claire et perspicace en mettant en garde certains pays et organisations comploteurs contre le Maroc et ce à travers des rapports suspects qui n’ont aucune crédibilité, préparés par des parties qui n’ont jamais échangé leur hostilité envers le Maroc, a ajouté Mme Hasnaoui, dans une déclaration à la MAP.

Ces organisations, a-t-elle précisé, sont également devenues des stands de rapports et de recommandations à la demande dont le but est d’entraver toute ascension.

Pendant la pandémie de Covid-19, le Maroc a connu plusieurs succès sur la question du Sahara marocain, notamment le soutien des Etats-Unis à travers leur reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur ses provinces du sud, l’ouverture de plusieurs consulats à Laâyoune et à Dakhla, ainsi que l’intérêt de plusieurs pays européens à investir au Maroc dans les projets d’envergure mis en place par SM le Roi, cela a gêné des pays voisins et en Europe, a détaillé l’experte.

A cet égard, elle a noté que SM le Roi a souligné que ces complots perpétrés contre le Maroc ne feront qu’accroître la foi et la détermination du Royaume à défendre ses intérêts et ne feront qu’engager les citoyens marocains à défendre plus et sans relâche la patrie et ses intérêts supérieurs.

Par ailleurs, elle a fait savoir que le discours a rappelé aux détracteurs du pays que le Maroc ne fera aucune concession et sera ferme et clair devant toute partie, organisation ou organisme qui œuvrera sous toute forme à malmener les intérêts supérieurs du Royaume, soulignant également que SM le Roi a réaffirmé sa volonté pour des relations solides et constructives et équilibrées notamment avec les pays voisins.

Le Souverain a fait part d’optimisme quant à la relation avec la France et l’Espagne, a-t-elle dit, notant que Madrid a montré dernièrement sa volonté pour renforcer ses relations avec le Maroc, notamment après le récent remaniement ministériel au sein du gouvernement de Pedro Sanchez, suite à la crise maroco-espagnole.