Discours Royal: Le Club des investisseurs marocains au Sénégal salue un nouveau “virage” dans la gestion des affaires des MRE

vendredi, 8 novembre, 2024 à 13:15

Dakar -Le Club des investisseurs marocains au Sénégal (CIMAS) a hautement salué la nouvelle transformation dans le mode de gestion des affaires des Marocains résidant à l’étranger (MRE), ordonnée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans Son discours prononcé à l’occasion du 49è anniversaire de la Marche verte.

“La nouvelle Vision Royale concernant le dispositif institutionnel dédié aux MRE constitue un nouveau virage et s’inscrit dans le cadre de l’intérêt tout particulier qu’accorde le Souverain aux préoccupations de Ses sujets établis à l’étranger”, a affirmé le président du club, Mohamed Lahlou, dans une déclaration à la MAP.

M. Lahlou voit dans cette restructuration une opportunité pour tous les Marocains à l’étranger de renforcer leurs liens avec la mère-patrie et de contribuer activement au développement du Royaume, puisque la phase que traverse la cause de l’intégrité territoriale du Royaume requiert la mobilisation de tous.

Selon lui, la réforme annoncée du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger favorisera davantage les investissements dans les provinces du Sud, appelées à devenir un hub pour l’Afrique.

Le Club des investisseurs marocains au Sénégal s’est, en outre, félicité de l’annonce de la création de la Fondation Mohammedia des Marocains résidant à l’étranger, qui s’érigera en outil dédié à la gestion des initiatives et offrira un appui renforcé aux MRE dans les différents domaines.

Cette Initiative Royale est de nature à valoriser les compétences des MRE et à porter la voix et les attentes des membres de la communauté marocaine à l’étranger auprès des différentes administrations et institutions nationales, a-t-il conclu.