Le Discours royal confirme la place remarquable qu’occupe la femme dans la société marocaine (chercheur)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 17:44

Al Hoceima – Le Discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 23ème anniversaire de la Fête du Trône est une confirmation claire et explicite de la place remarquable qu’occupe la femme dans la société marocaine, a souligné le chercheur Mohamed Benyoussef.

Dans une déclaration à la MAP, M. Benyoussef, également membre du Centre des études juridiques et sociales d’Al Hoceima, a affirmé que le Discours royal a accordé une place importante à la femme marocaine et souligné sa position distinguée dans la société marocaine, en tant qu’élément essentiel pour l’édification d’un Maroc de progrès et de dignité, et son rôle fondamental dans la réalisation du développement.

“Le Discours royal est audacieux, avancé et progressiste, puisqu’il a appelé à mettre à jour les dispositifs du Code de la famille pour surmonter les obstacles qui empêchent de parfaire la réforme initiée et d’atteindre les objectifs escomptés”, a fait savoir le chercheur, notant que le Souverain a affirmé Son attachement à ce que cet élan réformateur soit mené en parfaite concordance avec les desseins ultimes de la Loi islamique (Charia) et les spécificités de la société marocaine, et qu’il soit empreint de modération, d’ouverture d’esprit dans l’interprétation des textes, de volonté de concertation et de dialogue.

M. Benyoussef a, par ailleurs, indiqué que le discours du Trône a dressé une évaluation approfondie de la gestion de la crise de la Covid-19 par l’Etat, soulignant les efforts déployés pour lutter contre la pandémie, en accordant des aides matérielles directes aux familles nécessiteuses et en apportant du soutien aux secteurs touchés, ainsi qu’en assurant un approvisionnement régulier et suffisant en denrées de première nécessité.

Il a relevé que le Souverain accorde une attention particulière au grand projet de la généralisation de la protection sociale et de la couverture médicale, soulignant que le discours royal a appelé à l’opérationnalisation diligente du Registre Social Unifié, considéré comme le principal mécanisme pour l’octroi d’un soutien efficace, qui jouera un rôle central dans l’élaboration des programmes sociaux et la détermination des priorités.

Le discours royal a également salué les efforts concertés de l’Etat et des secteurs public et privé, qui ont permis à l’économie nationale de résister aux crises et aux soubresauts, ainsi que les efforts conjoints des citoyens et des autorités, ayant permis de surmonter la crise de la Covid par une gestion singulière, a-t-il poursuivi.

L’universitaire a mis l’accent sur l’appel lancé par SM le Roi au gouvernement et aux sphères politique et économique en vue d’offrir plus de facilités aux investissements étrangers, qui, en cette conjoncture internationale, choisissent notre pays, en éliminant tout obstacle qu’ils peuvent rencontrer.

Il a rappelé que que le Souverain a souligné que “le plus grand péril pour le développement du pays et pour la promotion des investissements réside dans les entraves dressées à dessein par certains pour préserver leurs propres intérêts et réaliser des profits personnels, notant que “ces agissements doivent être combattus”.