Le discours royal confirme le rôle du Maroc en tant que “pourvoyeur de stabilité” dans la région (Analyste US)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 16:00

New York – Le discours de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 24è anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres reflète le rôle pionnier du Maroc en tant que “pourvoyeur de stabilité” dans la région et leader en diplomatie, innovation et développement, a souligné l’analyste américain Samuel Millner.

Dans une déclaration à la MAP, M. Millner a indiqué que Sa Majesté le Roi a exprimé Son aspiration à un retour à la normale des relations avec l’Algérie et l’ouverture des frontières entre les deux pays, relevant qu’il s’agit d’une approche “mesurée et compatissante” envers un pays voisin.

Cet expert en politique internationale a également fait observer que SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, a confirmé le “soutien total” du Maroc à la cause palestinienne et à l’établissement d’un État indépendant avec Al-Qods orientale comme capitale.

Evoquant la question de l’intégrité territoriale du Royaume, cet ancien analyste du Jewish Institute for National Security of America (JINSA) basé à Washington a mis en avant le soutien international grandissant aux droits légitimes et historiques du Maroc sur ses provinces du Sud, citant à ce propos la récente décision de l’Etat d’Israël de reconnaître la souveraineté du Royaume sur son Sahara.

Cette décision d’Etat renseigne sur un “partenariat stratégique” entre les deux pays, a-t-il estimé.

Il s’agit aussi d’une dynamique qui contribue à la stabilité et à la sécurité régionales et qui bat en brèche les allégations fallacieuses et mensongères de la milice séparatiste armée “le polisario”, a indiqué M. Millner.

L’expert américain a, par ailleurs, fait remarquer que le discours royal reflète aussi le rôle du Maroc dans les efforts visant à raffermir les relations de coopération entre l’Afrique et l’Europe, “deux civilisations qui ont beaucoup à s’offrir”.

Il a, de même, relevé que le Royaume s’impose aussi en tant que leader régional en matière d’innovation, rappelant la présentation du prototype d’une voiture hydrogène développée par un jeune marocain. Il s’agit d’un exploit impressionnant, a-t-il dit.