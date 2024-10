Le discours Royal consacre une nouvelle approche dans la gestion du dossier du Sahara marocain (universitaire)

dimanche, 13 octobre, 2024 à 18:00

Rabat – Le discours adressé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 4ème année législative de la 11ème Législature, consacre une nouvelle approche dans la gestion du dossier du Sahara marocain, a affirmé la Professeur et chercheur en sciences politiques et en droit constitutionnel à l’université Mohammed V de Rabat, Karima Gharrad.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Gharrad a indiqué que le discours Royal, axé sur la question nationale, “instaure une nouvelle approche dans la gestion de la question du Sahara, aux niveaux national et international”.

Cette nouvelle approche “intervient dans un contexte international et régional marqué par un appui clair et explicite à l’initiative d’autonomie”, à la lumière du soutien grandissant apporté par plusieurs pays, dont des États membres du Conseil de sécurité des Nations unies, à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et à l’initiative d’autonomie, a-t-elle poursuivi.

Mme Gharrad a également indiqué que le discours Royal comprend un appel clair au sérieux et à la vigilance dans la gestion de ce dossier, et à l’élargissement du champ de la diplomatie parallèle pour intégrer toutes les forces vives nationales, les institutions officielles et non officielles, de manière à consacrer “le passage effectif vers la logique du changement dynamique et à la proactivité dans la gestion de la question nationale”.

L’universitaire a, de même, relevé que le discours Royal a rappelé l’attachement du Maroc à sa profondeur africaine, lequel attachement se matérialise dans l’approche adoptée par le Royaume dans ses relations avec les pays africains, notamment à travers l’initiative lancée par Sa Majesté le Roi pour favoriser l’accès des pays du Sahel à l’Atlantique ainsi que le projet de gazoduc Maroc-Nigeria.