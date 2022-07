Le Discours Royal consacre “une nouvelle étape” dans la consolidation de l’égalité femme/homme (Mme Bouayach)

dimanche, 31 juillet, 2022 à 11:04

Rabat – L’appel de SM le Roi Mohammed VI à l’opérationnalisation des institutions constitutionnelles concernées par les droits de la famille et de la femme est “une nouvelle étape dans la consolidation de l’égalité entre les Marocains, hommes et femmes”, a affirmé samedi la présidente du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Amina Bouayach.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Bouayach a souligné que le Discours adressé par le Souverain à la Nation à l’occasion du 23ème anniversaire de Son accession au Trône de Ses glorieux ancêtres est porteur d’un message de consécration de l’égalité, mettant en exergue l’appel de SM le Roi qui a demandé que soient mis à jour les dispositifs et les législations nationales dédiés à la promotion de ces droits.

De même, la présidente du CNDH a relevé que le Souverain a souligné avoir veillé depuis Son accession au Trône à la promotion de la condition de la femme, en lui offrant toutes les possibilités d’épanouissement et en lui accordant la place qui lui revient de droit, rappelant que parmi les réformes majeures engagées sous Son impulsion, figurent la promulgation du Code de la Famille et l’adoption de la Constitution de 2011 qui consacre l’égalité homme-femme en droits et en obligations et, par conséquent, érige le principe de parité en objectif que l’Etat doit chercher à atteindre.

A cet égard, Mme Bouayach a rappelé la révision de plusieurs textes de loi en vue de la consolidation des droits des femmes et de la famille alors même que le Code de la Famille représente un véritable bond en avant à même de permettre aux femmes d’occuper la place qui leur échoit et apportent leur concours efficient à toutes les filières de développement.