Le discours royal consolide la marche d’édification au Sahara marocain (politologue)

lundi, 7 novembre, 2022 à 20:28

Rabat – Le discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à l’occasion du 47ème anniversaire de la Marche Verte, vient consolider la marche d’édification au Sahara marocain et la place influente du Royaume dans son environnement régional, a souligné le politologue Mohamed Bouden.

Le discours royal reflète les progrès tangibles en matière de développement dans les provinces du Sud, a commenté le président du Centre Atlas d’analyse des indicateurs politiques et institutionnels dans une déclaration à la MAP, soutenant que le discours du Souverain a fait du développement dans ces provinces un processus inscrit dans le long terme.

Il a également mis en évidence, a-t-il ajouté, l’essor que connaissent les provinces du Sud au niveau des infrastructures et les larges possibilités offertes par le Programme de développement dédié à cette chère partie du territoire national.

Pour M. Bouden, le discours royal représente une vision perspicace qui fait du développement un enjeu incontournable pour la création de nouvelles sources de prospérité avec la contribution du secteur privé et des acteurs territoriaux et dans la continuité des progrès réalisés depuis 7 ans.

Il a cité, à titre exemple, la voie express Tiznit-Dakhla qui est en phase d’achèvement, la connexion de la région au réseau électrique national et aux réseaux de communication, les projets de stations d’énergie éolienne et solaire, ainsi que les projets socio-économiques et culturels, sans oublier les perspectives prometteuses qui seront ouvertes par le port Dakhla atlantique et les économies bleue et verte dans les provinces du Sud.

M. Bouden a noté que le discours trace les contours d’un développement durable aussi bien dans le Sahara marocain que dans l’espace régional de l’Afrique occidentale, sur la base de choix stratégiques dont la traduction dans les faits est supervisée par le Souverain.

En ce qui concerne le projet de gazoduc Nigéria-Maroc, le politologue a indiqué que le discours royal se focalise sur les objectifs communs des différents partenaires au service du développement de l’Afrique de l’Ouest, soulignant que ce projet d’envergure permettra de renforcer le développement, la stabilité et l’intégration sur le plan régional.

Ce projet donnera, sans nul doute, un nouvel élan aux projets d’intégration en Afrique aux niveaux économique, politique et de développement et renforcera le leadership du Royaume en matière d’investissement à l’échelle du continent, a-t-il poursuivi.

La vision éclairée de Sa Majesté le Roi confortera la place du Royaume du Maroc en tant que partenaire agissant dans son environnement continental et euro-méditerranéen, fort de son agenda de développement et de son bilan déjà positif, a-t-il conclu.