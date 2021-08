Le Discours Royal, une déclaration officielle sur l’engagement du Souverain pour la promotion de relations fraternelles entre Rabat et Alger (Universitaire)

dimanche, 1 août, 2021 à 21:30

Marrakech- Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la Nation à l’occasion du 22ème anniversaire de la Fête du Trône représente une déclaration officielle devant le monde et devant l’histoire sur l’engagement du Souverain en faveur de la promotion de relations fraternelles solides entre le Maroc et l’Algérie, a souligné l’enseignant à la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales à Marrakech, Dr. Mohamed Bentalha Doukkali.

Ce discours historique de SM le Roi Mohammed VI appelant le voisin de l’Est à rouvrir les frontières et à tourner la page des différends, est un discours de la clarté, de la responsabilité, de la franchise et de l’audace, a relevé M. Bentalha Doukkali dans une déclaration à la MAP.

Dans ce discours, le Souverain a renouvelé l’engagement sincère du Royaume à “garder la main tendue” envers l’Algérie pour œuvrer de concert et sans conditions à l’établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage, a-t-il souligné.

Dans ce contexte, l’universitaire a indiqué que SM le Roi Mohammed VI a appelé à accélérer le processus de la réouverture des frontières fermées entre les deux pays sans “raisons justifiées”, déplorant que les tensions diplomatiques et politiques ne servent pas les intérêts suprêmes des deux peuples, mais nuisent à la réputation et l’image des deux pays.

Dans ce cadre, Dr. Bentalha Doukkali a fait remarquer que le Souverain a aussi appelé à faire prévaloir la sagesse et les intérêts supérieurs des deux peuples pour dépasser cette situation regrettable entre les deux pays.

Et de conclure que SM le Roi Mohammed VI a assuré au peuple algérien que “la malveillance ne viendra jamais du Maroc, qui n’est nullement un danger ou une menace pour son voisin de l’Est”, affirmant que la sécurité et la stabilité de l’Algérie sont étroitement liées à celles du Maroc.