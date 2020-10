Le Discours Royal a défini les grandes priorités pour relancer l’économie nationale (universitaire)

vendredi, 9 octobre, 2020 à 23:28

Casablanca- Le Discours que SM le Roi Mohammed VI a adressé vendredi, à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 5ème année législative de la 10ème législature, définit les grandes priorités pour relancer l’économie nationale et faire face aux répercussions de la pandémie liée au Covid-19, a affirmé l’universitaire Nabil Elkat.

M. Elkat, également chercheur à l’université Ibn Tofail, a souligné que le Souverain a mis l’accent sur l’importance de la dynamisation du plan de relance économique qui repose sur le Fonds d’Investissement stratégique, baptisé “Fonds Mohammed VI pour l’investissement”, ajoutant que cet outil constitue le meilleur moyen pour relancer le tissu entrepreneurial, appuyer les secteurs productifs et préserver l’empoi.

Il a également souligné que SM le Roi a mis l’accent sur l’importance de dynamiser ce plan dans le cadre d’un contrat national entre l’Etat et les partenaires sociaux et économique pour consolider la dynamique de l’économie nationale et remédier aux dysfonctionnements causés par la pandémie.

Et d’ajouter que le “Fonds Mohammed VI pour l’investissement” jouera un rôle clé dans le renforcement de l’attractivité des investissements et la promotion de l’économie nationale à travers le financement de grands projets, l’accompagnement des PME et le développements des infrastructures.

Le Souverain a également accordé un intérêt particulier au volet social qui constitue un maillon important dans l’amélioration du quotidien des citoyens et le renforcement du développement économique, a poursuivi l’universitaire.