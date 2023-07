Le Discours royal est d'”une importance capitale pour tous les êtres humains et a une portée universelle en sagesse” (politologue sénégalais)

dimanche, 30 juillet, 2023 à 15:12

Dakar – Le discours adressé à la Nation par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 24-ème anniversaire de l’accession du Souverain au Trône de Ses glorieux ancêtres est “d’une importance capitale pour tous les êtres humains, et a une portée universelle en sagesse”, souligne le politologue sénégalais, Dr Abdoul Latif Aidara.

Dans Son discours, SM le Roi Mohammed VI a démontré que “le respect qui permet de poser des actes consciencieux, est la clé de la réussite,” a dit, dans une déclaration à la MAP, Dr Abdoul Latif Aidara, directeur général du Centre africain d’Intelligence Stratégique (CISPAIX), basé à Dakar.

“C’est une leçon de vie adressée à l’humanité pour que les gens soient plus responsables dans leurs actes de tous les jours”, a indiqué cet expert international en sécurité et sûreté.

Le deuxième point qui retient l’attention dans le discours royal est “l’appel à la sérénité dans les rapports de bon voisinage” notamment avec l’Algérie, a ajouté l’expert sénégalais, qui note que “l’Algérie et le Maroc sont un même peuple et c’est la colonisation et la mauvaise décolonisation qui les a séparés”.

Il a déploré le fait que le frontière entre les deux pays est restée fermée depuis 1994 “cloisonnant ainsi les familles et les cultures”.

“Sa Majesté le Roi a fait encore preuve de grandeur conformément à Son rang pour appeler à haute et intelligible voix l’Algérie à lever ce blocus qui ne tient que du fait de sa seule volonté”, a affirmé le directeur du centre (CISPAIX) relevant que la normalisation des relations entre les deux pays maghrébins “permettra d’assurer le développement de la zone et de lutter contre les trafics et autres échanges transfrontaliers irréguliers et de mettre fin à la « teichopolitique »”.

Le retour à la situation normale entre les deux pays, souhaité par SM le Roi dans Son discours, sera une chose “bénéfique” pour les deux pays, car, estime l’expert, la situation actuelle “est anachronique et va à contre-courant de l’histoire et de la géographie”.