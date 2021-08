Le discours royal empreint de sagesse et de franchise (politologue)

dimanche, 22 août, 2021 à 21:32

Washington- Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 68ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple est empreint de sagesse et de franchise envers les voisins maghrébins et européens en vue de relations équilibrées, mutuellement bénéfiques et d’égal à égal, a indiqué le politologue Abdelkader Filali, président de l’institut Polisens à Ottawa.

“SM le Roi a rappelé, dans un langage franc et direct, la dimension civilisationnelle du Maroc fort d’un héritage qui trouve son inspiration dans une histoire millénaire, un présent prospère et qui anticipe un avenir commun fondé sur le développement, la paix et la sécurité”, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, M. Filali.

Il a ajouté que le Souverain a également relevé que le Maroc tire sa force et sa grandeur de ses institutions et croit fermement dans l’Etat de droit, n’en déplaise aux pays et organisations qui essaient, par les complots et les manigances, d’entraver sa dynamique irréversible de progrès.

Le discours royal déploie, avec clarté et le même degré de fermeté, la vision et le leadership de Sa Majesté le Roi sur le front diplomatique à la faveur d’une feuille de route pour inaugurer une nouvelle ère de partenariat et de bon voisinage dans l’entente, la confiance et le respect des engagements, a indiqué l’expert basé au Canada.