Le Discours Royal érige les provinces du Sud en un trait d’union entre le Maroc et sa profondeur africaine (universitaire)

dimanche, 8 novembre, 2020 à 19:54

Marrakech- Le Discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 45ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte a jeté les fondements pour ériger les provinces du Sud du Royaume en une force motrice du développement sur les plans régional et continental, tout en réaffirmant que cette partie du territoire national constitue une passerelle et un trait d’union entre le Maroc et sa profondeur africaine, a affirmé le doyen par intérim de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Marrakech, Zakaria Khalil.

En vue de réaliser cette finalité, le Souverain a défini les principaux axes d’un plan reposant sur le parachèvement des grands projets de développement, l’instauration d’une complémentarité économique, l’exploitation des énergies renouvelables et la promotion du secteur touristique, a précisé M. Khalil dans une déclaration à la MAP.

D’autre part, il a souligné que la question du Sahara marocain a connu plusieurs développements à différents niveaux, réaffirmant ainsi la justesse de la cause nationale et anéantissant définitivement les thèses dépassées et irréalistes auxquelles sont attachés les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume.

Il s’est, dans ce sillage, arrêté sur la dernière résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, qui s’accorde avec l’Initiative marocaine d’autonomie en tant qu’unique option logique pour le règlement de ce différend factice.

Le succès de l’Initiative marocaine ne s’est pas limité à l’appui de la communauté internationale, mais s’est également traduit sur les plans juridique et diplomatique, à travers l’ouverture par de nombreux pays frères de Consulats généraux dans les villes de Laâyoune et de Dakhla, a-t-il soutenu.

Et M. Khalil de noter que SM le Roi a, en outre, réitéré que la communauté internationale ne reconnaît plus les entités factices, sachant que 85% des Etats membres des Nations Unies ne reconnaissent pas l’entité fantoche sur laquelle les ennemis de l’intégrité territoriale du Royaume fondent leurs illusions, relevant que le reste des pays s’acheminent inévitablement vers le retrait de leur reconnaissance face à la forte légitimité et à la pertinence de la position marocaine.

SM le Roi a appelé l’ensemble du peuple marocain à la fidélité sans faille à l’esprit et au serment éternel de la Marche Verte, qui exige la mobilisation, la vigilance, le travail sérieux et la consécration des valeurs de cette épopée pour persévérer sur la voie de la réalisation des projets de développement afin d’atteindre l’objectif souhaité, a-t-il conclu.