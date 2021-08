Le Discours royal établit les nouvelles bases des relations extérieures du Maroc (Juriste)

samedi, 21 août, 2021 à 15:20

Tanger – Le Discours prononcé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à l’occasion du 68-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple a défini les contours de la future construction démocratique et développementale, et en même temps mis les points sur les “i” en ce qui concerne les relations extérieures du Maroc, a souligné le juriste Noureddine El Moussaoui.

Dans une déclaration à la MAP, M. El Moussaoui a affirmé que le Discours royal a clairement indiqué que la révolution du Maroc se poursuit pour approfondir la construction démocratique et développementale, et corriger les déficiences avec courage et clarté, notant que les prochaines élections ne sont pas une fin en soi, mais plutôt un moyen de former des institutions solides et des élites capables de relever le défi fondamental lié à la mise en oeuvre du projet de développement.

L’ancien bâtonnier de l’Ordre des avocats de Tétouan a mis en avant la vision perspicace de SM le Roi, reflétée dans le Discours royal, qui a affirmé que les élections, loin d’être une fin en soi, constituent l’un des leviers de construction d’un modèle politique, social et économique au service de tous les Marocains, ainsi qu’une station pour orienter les élites vers l’établissement du projet du Maroc de demain.

Il a noté que SM le Roi tient à ce que les relations extérieures du Maroc, en particulier avec les pays voisins et ceux amis, soient fondées sur la clarté, la confiance, le respect mutuel, l’entente, et la garantie de l’intérêt et la compréhension mutuels, sur la base de règles géostratégiques en faisant référence au droit international, loin des diktats, soulignant que le Maroc a le droit d’être un acteur régional et international majeur, d’autant plus que le Royaume a contribué et contribue toujours à instaurer la sécurité et à assurer la stabilité, et a fait preuve d’un sens humanitaire élevé envers les pays qui traversent des circonstances difficiles.

M. El Moussaoui a assuré que SM le Roi, qui dirige la politique étrangère du Maroc avec une grande sagesse et clairvoyance, a souligné, à maintes reprises, que les relations entre les pays ne doivent pas être basées sur l’intimidation et les calculs idéologiques révolus, mais doivent être fondées sur des paramètres qui tirent leur efficacité et leur légitimité du droit international et des résolutions de l’ONU, et reposer sur une coopération mutuellement bénéfique au service des peuples de la région, ainsi que sur de solides convictions humanitaires et politiques qui ne changent pas avec le changement de circonstances.

Il a ajouté que le Souverain a prouvé que le Maroc est capable d’imposer sa vision et ses positions légitimes et justes pour la défense de ses symboles sacrés et la garantie de la sécurité et la stabilité aux échelles régionale et internationale, relevant que l’approche adoptée par le Maroc constitue une leçon éloquente pour les ennemis de l’intégrité territoriale et les partisans de la division.